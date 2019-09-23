اليوم الوطني / لجنة الثقافة والفنون بينبع تقيم فعاليات بمناسبة اليوم الوطني



ينبع 24 محرم 1441هـ الموافق 23 سبتمبر 2019م واس

أقامت لجنة الثقافة والفنون بينبع ممثلةً في مجلس براعم الطفولة ومجلس براعم ينبع الفن أمس, أولى فعالياتها احتفالاً باليوم الوطني الـ 89, شارك فيها الكبار والصغار في المنطقة التاريخية بينبع .

وبدأت فعاليات الاحتفال بالفن الينبعاوي ، وأدّى أشبال فرقة براعم ينبع الفن ألواناً من الفلكلور الشعبي لمحافظة ينبع ، بالتزامن مع مختلف الأنشطة التي أقامها بالتوازي مع مجلس براعم الطفولة والتي تنوعت بين رسم المعالم الوطنية إلى أنشطة يدوية خاصة بالطفل تُعنى بموضوع اليوم الوطني وتعزز قيم الولاء والانتماء .

وأكد مدير لجنة الثقافة والفنون بينبع سامي سليم أن هذه الانطلاقة الأولى لأنشطة اللجنة ، وأن القادم سيكون أكثر بمشيئة الله ، مبينًا أن هذه المناسبة الغالية والعزيزة على قلوبنا جميعاً لا يمكنها أن تمر دون أن نقدّم لأبنائنا الأطفال شيء يليق بيوم الوطن .

من جانبها أوضحت مسؤولة مجلس براعم الطفولة جواهر الغامدي أن الأطفال استمتعوا كثيراً برفقة ذويهم في المرسم المقام في تاريخية ينبع ، وأن تقديم الفعالية تلبي احتياج الطفل وتدخل البهجة له ، حيث تنوعت الأنشطة بين الرسم والأشغال اليدوية ورمي بالونات الأمنيات بعد أن دوّن الأطفال عليها أمنياتهم ، وكذلك التوقيع مع كتابة الأسماء والكلمات الوطنية المعبرة على خارطة مكبرة للمملكة .

// أنتهى //

09:40ت م

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