

الصين 24 محرم 1441 هـ الموافق 23 سبتمبر 2019 م واس

أطلقت الصين اليوم بنجاح قمرين صناعيين يعملان بنظام "بايدو" للملاحة عبر الأقمار الصناعية، وذلك من مركز شيتشانغ لإطلاق الأقمار الصناعية في مقاطعة سيتشوان.

وذكرت وكالة الانباء الصينية "شينخوا" أنه تم إطلاق القمرين على متن صاروخ حامل من طراز "لونغ مارتش-3بي"، ودخلا إلى المدار، وهما القمران الـ47 و الـ48 من عائلة أقمار نظام بايدو للملاحة.

وأوضحت أنه تم تطوير القمرين والصاروخ الحامل من قبل الأكاديمية الصينية لتكنولوجيا الفضاء والأكاديمية الصينية لتكنولوجيا إطلاق المركبات التابعة للشركة الصينية لعلوم وتكنولوجيا الفضاء.

وبعد اختبارات في المدار، سيعمل القمران الصناعيان مع الأقمار الصناعية لنظام "بايدو" للملاحة الموجودة بالفعل في المدار لتحسين دقة النظام في تحديد المواقع.

وستكمل الصين بناء الشبكة العالمية لنظام بايدو للملاحة عبر الأقمار الصناعية بحلول عام 2020. وتعد عملية الإطلاق التي جرت اليوم هي المهمة الـ312 لسلسلة صواريخ لونغ مارتش الحاملة.

// انتهى //

07:59ت م

0012





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / الصين تطلق قمرين صناعيين جديدين لنظام (بايدو) للملاحة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.