شكرا لقرائتكم خبر عن ننشر أسعار الذهب في اليمن صباح اليوم الإثنين والان مع التفاصيل

تشهد أسعار الذهب في اليمن صباح اليوم الإثنين، استقرارا نسبيا في الأسواق ، وأبرزها سعر الذهب عيار 21 وأوقية الذهب، وجميعها مقابل الريال اليمني والدولار.

فيما يلي نقدم أسعار الذهب في الأسواق اليمنية داخل محلات الصاغة على النحو التالي

الوحدة ريال يمني دولارأمريكي

الذهب عيار 24 768.0. 29 ريالًا 48.80 $

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الذهب عيار 22 27.285.3 ريالًا 44.73$

الذهب عيار 21 26.047.0 ريالات 42.70 $

الذهب عيار 18 22.326.0 ريالاً 36.60$

أوقية الذهب 925.980 ريالًا 1.518 $

كيلو الذهب 29.768.61 ريالًا 48.801 $