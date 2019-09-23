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الان تتابع بالصور: مصرع مقيم داخل مسطح مائي بشرق جدة والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل مكة المكرمة- الخليج 365- حجب العصيمي:
لقي مقيم مصرعه غرقا داخل مسطح مائي شرق محافظة جدة بعد ان تمكن الدفاع المدني في وقت سابق من مساء اليوم من انتشال الجثمان من عمق المياه بعد ان فارق الحياة.
وذكر المتحدث الرسمي للدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة العقيد سعيد سرحان ان بلاغا ورد لمركز العمليات الموحد بمنطقة مكة المكرمة ٩١١ مساء اليوم الاحد يفيد عن اشتباه بسقوط شخص داخل مستنقع مائي باحد روافد الاودية شرق المحافظة .
واضاف عند وصول فرق الانقاذ والانقاذ المائي لموقع البلاغ تم العثور على مستلزمات وملابس على ضفة المسطح المائي تشير لمقيم واعطت المعلومات المتوفرة لدى الفرق ان يكون ان يكون الشخص بداخل المسطح المائي ، تم على الفور تقسيم مساحة المسطح البالغة ٢٥٠ * ٢٠٠ م الى مربعات حدد من خلالها الاولوية في عمليات البحث وتدرج العمل من نقطة الصفر موقع العثور على المستلزمات دخولا بزاوية عمل للبحث عن الشخص بالمستنقع حسب التيار المائي اثناء عمليات البحث.
وتابع : استمرت فرق الانقاذ في اعمال تمشيط المنطقة على اضائة عربات الانارة التابعة لمدني جدة في عمق يتاروح مابين ٨ الى ٩ م على مساحة المسطح المائي وبعد عمليات بحث وتمشيط داخل المياه تم العثور على الشخص بعمق يصل الى ٥ م عن طريق فرق الانقاذ المائي تبين انه في العقد الثالث من العمر قد فارق الحياة .
واشار: تم استدعاء الادلة الجنائية لموقع الحادث للتحقيق مع المختصين بالدفاع المدني لمعرفة في ملابسات الحادث ، وسلم فيما بعد للجهات المختصة.
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