علاج مجاني في فروع «كفى» بمنطقة مكة المكرمة

جدة - عمرو شويل جدة- الخليج 365- هاني الثبيتي:

تطلق جمعية كفى للتوعية بأضرار التدخين والمخدرات بمنطقة مكة المكرمة يوم غد الثلاثاء برنامج العلاج المجاني الذي يستهدف الشباب عبر فروعها بجدة ومكة المكرمة والطائف والليث والقنفدة وبحرة، بمناسبة اليوم الوطني الـ 89 للمملكة، ويستمر على مدى أسبوع.

وأفاد مدير عام جمعية كفى بمنطقة مكة المكرمة الدكتور صلاح بن محمد الشيخ أن العلاج المجاني يبدأ من يوم الثلاثاء الموافق 24 وحتى ويمتد لأسبوع احتفاء بهذه المناسبة الغالية على الجميع مواطنين ومقيمين.

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ورفع أسمى آيات التهاني والتبريكات لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالله العزيز حفظه الله وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان وكافة أبناء المملكة ، راجيا أن يديم الله لهذا الوطن المبارك مهبط الوحي وبلاد الحرمين الأمن والامان والازدهاء والتقدم.

وذكر الشيخ أن العلاج المجاني هو فرصة لاتفوت لمن يرغب من كلا الجنسين في التخلص من السموم التي يسببها التدخين والمخدرات مشيرا إلى أن اللبيب من يجعل للمناسبة فرحتين فرحة وطن وفرحة الاقلاع عن الآفات.

وأوصى الشيخ الراغبين في العلاج بالتوجه إلى مقرات الجمعية في منطقة مكة لأجل أن يكون هذا اليوم يوم الإقلاع والتخلص من السموم التي تفتك بالآلاف سنويا في المملكة.