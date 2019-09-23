شكرا لقرائتكم خبر عن «الترفيه» توضح سبب اشتعال منصة إطلاق الألعاب النارية في الرياض والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض)

أوضحت الهيئة العامة للترفيه في بيان نشرته على حسابها الرسمي في «تويتر» حول مقطع الفيديو المتداول بتاريخ 23 محرم 1441 الموافق 22 سبتمبر 2019، سبب حدوث اشتعال في إحدى منصات إطلاق الألعاب النارية بالقرب من استاد الملك فهد الدولي بالرياض.

وأكدت الهيئة أنه بناءً على التحقيقات التي تم إجراؤها فور وقوع الحادثة، بالتعاون مع الجهات الأمنية، تبين حدوث خلل فني وقع في مرحلة الإطلاق، نتج عن ذلك إصابة طفيفة لطفلة، وتمت معالجتها في الحال من قبل فرق الهلال الأحمر الموجودة بالموقع، ولم ينتج عن ذلك أي أضرار أخرى.

وجددت الهيئة العامة للترفيه دعوتها للجميع إلى ضرورة الالتزام بتعليمات السلامة والابتعاد عن منصات إطلاق الألعاب النارية حفاظاً على سلامتهم.