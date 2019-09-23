، ماجد: النصر قادرٌ على تحقيق الدوري .. سيناريو 1400 يتكرر ،

محمد بن مسعود - الدمام - أكد ماجد عبدالله لاعب فريق النصر السابق قدرة فريق كرة القدم بالنادي على تحقيق لقب دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين على الرغم من خسارته أمام الحزم في الجولة الرابعة.

وكتب مغردًا:" في عام١٤٠٠ كان السيناريو نفسه بعد أن تعادلنا مرتين وفوز وحيد وفي الجولة الرابعة انهزمنا من الاتحاد1-5 وكانت هذه الخسارة نقطة الانطلاقة وحققنا الدوري في ذلك العام

‏والسيناريو يتكرر الآن".

وأضاف: بإذن الله تكون نقطة الانطلاقة لكم كلاعبين وبداية التغيير للمنافسة وتحقيق الدوري بإذن الله للعالمي.