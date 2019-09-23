عاجل اليمن : هل تذكرون الفتاة السعودية التي خرجت الشوارع بملابس محرمة؟ .. شاهدوا ما حدث لها وماذا قالت في رسالتها الأخيرة لـ ابن سلمان ؟

شكرا لقرائتكم خبر عن هل تذكرون الفتاة السعودية التي خرجت الشوارع بملابس محرمة؟ .. شاهدوا ما حدث لها وماذا قالت في رسالتها الأخيرة لـ ابن سلمان ؟ والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كشفت الفتاة السعودية ، التي أثارت ضجة في السعودية، بعد أن نشرت مقطع فيديو توثق فيه خروجها للشارع بدون عباءة أو حجاب عن مفاجأة جديدة، وأعادت توجيه رسالة إلى ولي العهد محمد بن سلمان.

ونشرت السعودية مناهل العتيبي، الشهيرة بـ"ولية أمر نفسها" على حسابها في "تويتر" مقطع فيديو لجانب من مقابلة تلفزيونية، قالت إنها مع قناة وصفتها بـ"العالمية" في العاصمة السعودية الرياض.

وقالت مناهل "ولية أمر نفسها" في تغريدة؛ تعليقًا على الفيديو: "من خلف الكواليس، ترقبوني قريبًا في جلسة تصوير لإحدى القنوات العالمية ومن وسط الرياض تحديدًا شارع التحلية".

وظهرت مناهل العتيبي في الفيديو، وهي بدون عباءة مجددًا أو حجاب، وكانت ترتدي ملابس ضيقة، لتؤكد على المرحلة الجديدة التي دشنها ولي العهد محمد بن سلمان للمرأة السعودية، ضمن خطط الإصلاح في المملكة.

وأعادت مناهل "ولية أمر نفسها"، نشر تغريدة وجهت من خلالها رسالة إلى محمد بن سلمان، بقولها: "ولي العهد محمد بن سلمان كان صادقًا لما قال: يحق للمرأة أن ترتدي مثل الرجل".

وتعتبر مناهل العتيبي، بحسب رأسها؛ واستنادًا إلى خطط محمد بن سلمان تجاه المرأة السعودية، أن ارتداء أي ملابس في الشارع هو حق لها، وأصبح نظاميًّا.

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وكانت "ولية أمر نفسها" أثارت جدلًا كبيرًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعد أن نشرت مقطع فيديو قالت فيه إنها تتجول في أحد شوارع الرياض وهي ترتدي ملابس رياضية دون أن تتعرض لأي مضايقات.

ومنذ ذلك الحين، دأبت "العتيبي" على نشر صورها داخل الصالة الرياضية، ووجهت رسائل عدة تشجع فيها النساء السعوديات على الخروج بدون عباءة وتطلب من مجتمعها تقبل ذلك.