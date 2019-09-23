عاجل اليمن : حظك اليوم وتوقعات الأبراج الإثنين 23/9/2019 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

شكرا لقرائتكم خبر عن حظك اليوم وتوقعات الأبراج الإثنين 23/9/2019 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - هناك الكثيرون لا يخطون خطوة واحدة دون متابعة الأبراج والفلك، ومعرفة يوم حظهم، لذلك نقدم لكم خدمة حظك اليوم لكل الأبراج، حتى تستطيع الاطلاع عليها، قبل اتخاذ أى قرار.

حظك اليوم الإثنين 23/9/2019 برج الحمل على الصعيد الصحى والمهنى والعاطفى.. نصف السعادة في التغاضى

يتسم مواليد برج الحمل بالجدية الشديدة، والعصبية المفرطة التى تعد من أبرز صفاتهم، وهو ما يوقعهم فى مشاكل دائمًا، ويقدم "اليوم السابع" توقعات علماء الفلك على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى، من مشاهير هذا البرج الفنانة نادية الجندى.

نادية الجندى

حظك اليوم برج الحمل على الصعيد المهنى

احذر من المحيطين بك، منهم من يدبر لك المكائد.

حظك اليوم برج الحمل على الصعيد العاطفى

اهتم بعلاقاتك العائلية، واهتم بمنح المقربين مزيد من الاهتمام.

حظك اليوم برج الحمل على الصعيد الصحى:

تخلى عن العصبية لأنها تؤثر سلبًا على جسدك، الزم الهدوء.

توقعات علماء الفلك لمواليد برج الحمل الفترة المقبلة

ينصحك علماء الفلك بمزيد من المرونة مع من حولك والمقربين، فنصف السعادة في التغاضى.

حظك اليوم الإثنين 23/9/2019 برج الدلو على الصعيد الصحى والمهنى والعاطفى.. تخلى عن غموضك

برج الدلو من الأبراج الغامضة، ويتسم مواليد البرج بعشقهم للحرية، ومشاعرهم الجياشة رغم الجفاء والقوة التى تظهر عليهم من الخارج، ويقدم "اليوم السابع" توقعات علماء الفلك لمواليد البرج على الصعيد المهنى والصحى والعاطفى ومن مشاهير هذا البرج نجيب الريحانى.

حظك اليوم برج الدلو على الصعيد المهنى

اعد رسم علاقاتك مع شركاء العمل، ربما ارتكبت أخطاء الفترة الماضية.

حظك اليوم برج الدلو على الصعيد العاطفى

تخلى عن غموضك، وافتح بئر أسرارك للشريك

حظك اليوم برج الدلو على الصعيد الصحى

ربما تحتاج لزيارة دكتور أمراض نفسية قريبا.

توقعات علماء الفلك لمواليد برج الدلو الفترة المقبلة

ينصحك علماء الفلك بالتخلى عن الغموض، عبر عن مشاعرك باستمرار ربما أراح ذلك قلبك.

حظك اليوم الإثنين 23/9/2019 برج القوس على الصعيد الصحى والمهنى والعاطفى.. قدم استقالتك إذا لم تجد راحة

برج القوس واحد من الأبراج التي تحب السفر والترحال وتجربة المغامرات الجديدة، ويقدم "اليوم السابع" حظك اليوم لمواليد برج القوس على الصعيد الصحى والمهنى والعاطفى، ومن مشاهير البرج الفنانة شيرين سيف النصر.

حظك اليوم برج القوس على الصعيد المهنى

فاز بالملذات كل مغامر، قدم استقالتك

حظك اليوم برج القوس على الصعيد العاطفى

تجربة حب جديدة ستغير مجرى حياتك

حظك اليوم برج القوس على الصعيد الصحى

أمورك الصحية بخير، لا داعى لزيارة الطبيب

توقعات علماء الفلك الفترة المقبلة لمواليد برج القوس

لا تدع الظروف تفرض عليك شىء ترفضه، اسع خلف ما تحب وتهوى.

حظك اليوم الإثنين 23/9/2019 برج العذراء على الصعيد الصحى والمهنى والعاطفى.. خذ قسطا من الراحة

أصحاب برج العذراء من الأبراج التي تتسم بالقوة والتركيز في أمورها العلمية أكثر من الشخصية، عادة يتهم أصحابه بالأنانية إلا أن لديهم عاطفة قوية تجاه من يحبون ويبدأ من يوم 23 أغسطس إلى 22 سبتمبر، ومن مشاهير برج العذراء الفنان حسين الجسمى.

حظك اليوم برج العذراء على الصعيد المهنى

تركيزك في العمل سيمنحك فرصة في الوصول إلى ما فشلت فيه غيرك.

حظك اليوم برج العذراء على الصعيد العاطفى

الحب ليس امتلاكا، امنح الحبيب مزيد من الاهتمام

حظك اليوم برج العذراء على الصعيد الصحى

امنح نفسك قسطا من الراحة ، لبدنك عليك حق

توقعات علماء الفلك الفترة المقبلة لمواليد برج العذراء

يتوقع علماء الفلك انك ستحقق نجاحات على مستوى العمل ربنا ترقية أو مكافأة مالية.

حظك اليوم الإثنين 23/9/2019 برج الثور على الصعيد الصحي والمهني والعاطفي.. مرح ومتفائل

برج الثور من الأبراج الترابية، يتميز مواليد برج الثور بالهدوء والتأني في أخذ القرارات المصيرية، كما أنهم أذكياء اجتماعيا، ويقدم "اليوم السابع" توقعات علماء الفلك لمواليد برج الثور الفترة المقبلة، ومن مشاهير برج الثور نانسي عجرم.

نانسي عجرم

حظك اليوم برج الثور على الصعيد المهني

أنت شخص تقدس عملك وهذا ما يجعلك في نجاح وتقدم مستمر مهما كانت الضغوط التي تمر بها.

حظك اليوم برج الثور على الصعيد العاطفي

أنت شخص مرح ومتفائل وهذا يشعر شريكك بالراحة في التعامل معك.

حظك اليوم برج الثور على الصعيد الصحي

عليك التقليل من تناول المشروبات المنبهة كالشاي والقهوة حفاظًا على صحتك.

توقعات علماء الفلك لمواليد برج الثور الفترة المقبلة

حاول أن تضع خطة لحياتك في الفترات المقبلة، واعمل على تحقيقها.

حظك اليوم الإثنين 23/9/2019 برج الحوت على الصعيد الصحي والمهني والعاطفي.. علاقتك مستقرة مع شريك حياتك

برج الحوت من الأبراج المائية، يتميز مواليد برج الحوت بالرومانسية والهدوء والخيال الواسع، ويقدم "اليوم السابع" توقعات علماء الفلك لمواليد برج الحوت الفترة المقبلة، ومن مشاهير برج الحوت دينا الشربيني.

دينا الشربينى

حظك اليوم برج الحوت على الصعيد المهني

أنت شخص مبدع وتحاول دائمًا تقديم أفكار جديدة في عملك، وهذا ما يجعلك متميزًا عن الآخرين.

حظك اليوم برج الحوت على الصعيد العاطفي

علاقتك مستقرة مع شريك حياتك، خاصة بعد محاولتك على الخلافات بينكما بهدوء وتجنب الانفعال.

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حظك اليوم برج الحوت على الصعيد الصحي

حاول الاهتمام بممارسة التمارين الرياضية، حتى تتخلص من الكسل الذي تشعر به.

توقعات علماء الفلك لمواليد برج الحوت الفترة المقبلة

حاول أن تحافظ على الجانب الإبداعي الذي تتميز به في التطوير من نفسك في العمل.

حظك اليوم الإثنين 23/9/2019 برج السرطان على الصعيد الصحي والمهني والعاطفي.. لا تعيش دور الضحية

برج السرطان من الأبراج المائية ، يتميز مواليد برج السرطان بالرومانسية والهدوء والخيال الواسع، كما أن لدي حس فني رائع، ويقدم "اليوم السابع" توقعات علماء الفلك لمواليد برج السرطان الفترة القادمة، ومن مشاهير برج السرطان هاني سلامة.

هانى سلامة

حظك اليوم برج السرطان على الصعيد المهني

حاول أن لا تدع حياتك الشخصية تؤثر على مستواك في العمل بالسلب، فعليك أن تفصل بين الاثنين .

حظك اليوم برج السرطان على الصعيد العاطفي

لا تكن سلبيا مع شريك حياتك، وتجنب أن تعيش دور الضحية، وحاول أن تتناقش معه في الأمور التي تزعجك.

حظك اليوم برج السرطان على الصعيد الصحي

تجنب السهر لساعات متأخرة من الليل، لأن هذا يجعلك تشعر بالتعب والإرهاق.

توقعات علماء الفلك لمواليد برج السرطان الفترة المقبلة

حاول أن تحسن علاقتك بشريكك من خلال مصارحته بما يزعجك منه والتحدث معه بوضوح.

حظك اليوم الإثنين 23/9/2019 برج العقرب على الصعيد الصحي والمهني والعاطفي.. كن صبورًا

برج العقرب من الأبراج المائية، يتميز مواليد برج العقرب بالذكاء الاجتماعي، لكنهم يتصفوا ببعض الغموض، ويتميز مواليد برج العقرب بالإخلاص في الصداقة، ويقدم "اليوم السابع" توقعات علماء الفلك لمواليد برج العقرب الفترة القادمة، ومن مشاهير برج العقرب إليسا.

اليسا

حظك اليوم برج العقرب على الصعيد المهني

حاول أن تكون صبورًا بشأن ضغوط العمل التي تمر بها، فالنجاح بحاجة إلى المزيد من الصبر.

حظك اليوم برج العقرب على الصعيد العاطفي

كن أكثر وضوحًا مع شريك حياتك، لأن غموضك يشعره بالقلق ويبعث في نفسه الشك.

حظك اليوم برج العقرب على الصعيد الصحي

عليك الالتزام بتناول طعام صحي وتجنب المأكولات السريعة الدسمة، حفاظًا على صحتك.

توقعات علماء الفلك لمواليد برج العقرب الفترة المقبلة

تجنب التعجل في حياتك بشكل عام، واهتم أكثر بشريك حياتك وكن أكثر وضوحا في تعاملك معه.

حظك اليوم الإثنين 23/9/2019 برج الجوزاء على الصعيد الصحى والمهنى والعاطفى.. تعلم مهارات جديدة

ويتميز مواليد برج الجوزاء بالغموض وازدواج الشخصية، لكنهم يتميزون باللباقة في الحديث، ويقدم "اليوم السابع" توقعات علماء الفلك لمواليد برج الجوزاء الفترة المقبلة، ومن مشاهير برج الجوزاء اللاعب محمد صلاح.

حظك اليوم برج الجوزاء على الصعيد المهني

لا تستسلم لمنطقة الراحة، يجب أن تكسر الروتين فى عملك، وتعلم مهارات جديدة.

حظك اليوم برج الجوزاء على الصعيد العاطفي

شريك حياتك مضغوط ويعاملك بطريقة سيئة، فلا تستجيب لاستفزازته، يجب أن تتصرف بحكمة لتجاوز الفترة السيئة.

حظك اليوم برج الجوزاء على الصعيد الصحي

يجب أن تتناول أطعمة صحية ومغذية، وان تستشير الطبيب فى مسألة النحافة التى تعانى منها.

توقعات علماء الفلك لمواليد برج الجوزاء الفترة المقبلة

لا تهتم برأى الناس من حولك، يجب أن تتصالح مع عيوبك ومشاكلك.

حظك اليوم الإثنين 23/9/2019 برج الميزان على الصعيد الصحي والمهني والعاطفي.. درب نفسك على الصبر

يتميز مواليد برج الميزان بالذكاء الاجتماعي، كما أنهم متحدثون جيدون، لكنهم مترددون كثيرًا وهذا يجعلهم يخسرون الكثير من الفرص، ويقدم اليوم السابع توقعات علماء الفلك لمواليد برج الميزان الفترة المقبلة، ومن مشاهير برج الميزان محمد منير.

حظك اليوم برج الميزان على الصعيد المهني

تشعر بالتقدير فى عملك الجديد، وهو ما يمنحك دفعة للأمام.

حظك اليوم برج الميزان على الصعيد العاطفي

مشاعرك مستقرة، إذ تستقبل محبة كبيرة من شريك حياتك.

حظك اليوم برج الميزان على الصعيد الصحي

بدأت تستعيد الوزن الذى فقدته مرة أخرى، لا تهمل فى طعامك، واهتم بجسدك لا تترك نفسك لزيادة الوزن.

توقعات علماء الفلك لمواليد برج الميزان الفترة المقبلة

الأحلام تحتاج لمجهود كبير ونفس طويل، درب نفسك على الصبر.

حظك اليوم الإثنين 23/9/2019 برج الأسد على الصعيد الصحى والمهنى والعاطفى.. ترغب فى الصمت الشديد

يتسم مواليد برج الأسد بالكاريزما، ومحاولات السيطرة على من حولهم، فى الكثير من الأحيان، ويحبوا أن يكونوا محور الاهتمام، ويقدم "اليوم السابع" حظك اليوم لمواليد برج الأسد على الصعيد الصحى والمهنى والعاطفى، الفنانة كارول سماحة.

حظك اليوم برج الأسد على الصعيد المهنى

تعانى من عدم تقدير مجهودك فى العمل، وماتبذله من جهد.

حظك اليوم برج الأسد على الصعيد العاطفى

أنت غير محظوظ فى علاقاتك العاطفية، علاقاتك غالبا ما يواجهها الفشل، لكن لا تقلق سيأتى الشخص المناسب قريبا.

حظك اليوم برج الأسد على الصعيد الصحى

تناول أدويتك باستمرار، والتزام بتعليمات الطبيب.

توقعات علماء الفلك الفترة المقبلة لمواليد برج الأسد

ترغب فى الصمت الشديد، تقل رغبتك فى الكلام مع من حولك، نتيجة لضيقك الشديد.

حظك اليوم الإثنين 23/9/2019 برج الجدى على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى.. ضع عائلتك فى أولوياتك

يتسم مواليد برج الجدى بالطموح الشديد، والعمل، كما أنهم يعشقون تحقيق النجاح، ويقدم اليوم السابع توقعات علماء الفلك على صعيد المهنى والصحى والعاطفى لبرج الجدى ومن مشاهير هذا البرج الراحل صلاح جاهين.

حظك اليوم برج الجدى على الصعيد المهنى

خطوة جديدة فى تنمية مهاراتك العملية، تأخذ دورات تدريبية لتحسين مستواك فى العمل.

حظك اليوم برج الجدى على الصعيد العاطفى

أصدقائك يحبون تواجدك، تشعر بالأمان والقبول ضمنهم.

حظك اليوم برج الجدى على الصعيد الصحى

لا تلجأ للأدوية المنومة، فلها تأثير سئ على المدى البعيد، وستعتاد عليها.

توقعات علماء الفلك لمواليد برج الجدى الفترة المقبلة

عائلتك تحتاج لتواجدك الفترة الحالية، فضعهم فى أولوياتك.