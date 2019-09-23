عاجل اليمن : راغب ونانسي وكارول وإليسا.. نجوم الفن يفاجئون الجميع وينتفضون للطفلة المُعذبة في السعودية وهذا ماعملوه (شاهد)

شكرا لقرائتكم خبر عن راغب ونانسي وكارول وإليسا.. نجوم الفن يفاجئون الجميع وينتفضون للطفلة المُعذبة في السعودية وهذا ماعملوه (شاهد) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي -

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، أمس فيديو لطفلة رضيعة قام والدها بضربها بقسوة، وأثار ذلك الفيديو غضب العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، وعلى رأسهم نجوم الفن.

نشرت الفنانة نانسي عجرم، تغريدة عبر حسابها الرسمى على موقع" تويتر" قالت فيها: "قلبي رح يوقف على هالطفلة!!ما عم بعرف عبر ولا عم بعرف شو أحكى!! أب بلا قلب بلا رحمة بلا احساس عديم المشاعر والإنسانية، بأسرع وقت لازم الجهات المختصة تتحرك هيك وحشية ما بتستحقها هالطفلة البريئة!".

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كما نشرت الفنانة كارول سماحة، تغريدة عبر حسابها على موقع "تويتر "وعلقت قائلة عليها :" ما قدرت انشروا للمقطع ولا قدرت كمال احضروا قلبي عم يوجعني من مبارح

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