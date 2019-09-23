عاجل اليمن : مجتهد يفجر مفاجآت مزلزلة ويسرب وثائق حساسة.. ويكشف عن حدث هام سيحدث خلال الساعات القادمة في السعودية (صور)

شكرا لقرائتكم خبر عن مجتهد يفجر مفاجآت مزلزلة ويسرب وثائق حساسة.. ويكشف عن حدث هام سيحدث خلال الساعات القادمة في السعودية (صور) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كشف المغرد السعودي الشهير "مجتهد"، السبت، عن وثيقة تشير إلى حجم إنفاق أمير عسير، تركي بن طلال بن عبد العزيز، على "الترفيه"، رغم أجواء التوتر مع إيران.

وتظهر الوثيقة، المرفقة بتغريدة لـ"مجتهد"، تخصيص عدة قاعات وعشرات الحافلات لنقل آلاف المشاركين باحتفالية بمناسبة اليوم الوطني، مقررة يوم الأحد.

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وجاء في التغريدة: "رغم أجواء المواجهة مع إيران، وتعاظم خطر الحوثيين، ومناداة العقلاء أن تعود السلطة لرشدها وتتوقف عن الترفيه والاحتفالات، يتسابق أمراء المناطق على إرضاء ابن سلمان، فمن يبالغ أكثر في الحفلات، ويبدو أن أمير عسير هو المتقدم حتى الآن كما تؤكد الوثيقة".

ويحل اليوم الوطني بالمملكة الاثنين، 23 أيلول/ سبتمبر، ويأتي هذا العام بعد أيام على هجوم كبير تعرضت له منشأتان لشركة أرامكو في عمق السعودية، ما أضر بإنتاج وصادرات البلاد من النفط، الذي يعد العمود الفقري لاقتصاد البلاد.



وتبنت جماعة الحوثي اليمنية المسؤولية عن الهجوم، إلا أن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو سارع إلى تحميل طهران المسؤولية المباشرة، وهو ما نفته الأخيرة، وقد أكدت الرياض أن الأسلحة المستخدمة فيه كانت إيرانية الصنع.

رغم أجواء المواجهة مع إيران، وتعاظم خطر الحوثيين، ومناداة العقلاء أن تعود السلطة لرشدها وتتوقف عن الترفيه والاحتفالات، رغم ذلك يتسابق أمراء المناطق على إرضاء ابن سلمان فيمن يبالغ أكثر في الحفلات، ويبدو أن أمير عسير هو المتقدم حتى الآن كما تؤكد الوثيقة 👇🏿https://t.co/aWFXJKz7M8 — مجتهد (@mujtahidd) September 21, 2019

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مجتهد@mujtahidd

رغم أجواء المواجهة مع إيران، وتعاظم خطر الحوثيين، ومناداة العقلاء أن تعود السلطة لرشدها وتتوقف عن الترفيه والاحتفالات، رغم ذلك يتسابق أمراء المناطق على إرضاء ابن سلمان فيمن يبالغ أكثر في الحفلات، ويبدو أن أمير عسير هو المتقدم حتى الآن كما تؤكد الوثيقة Advertisements

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