عاجل اليمن : 8 مزايا هامة في نظام تشغيل «أندرويد 10» بعد الإعلان الرسمي عنه وهذه ابرز عيوبه

شكرا لقرائتكم خبر عن 8 مزايا هامة في نظام تشغيل «أندرويد 10» بعد الإعلان الرسمي عنه وهذه ابرز عيوبه والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أطلقت شركة جوجل الأمريكية بشكل رسمي نظام تشغيل أندرويد 10، وتم تثبيته بالفعل على أجهزة Pixel الخاصة بجوجل، بالإضافة إلى أجهزة Redmi K20 وهواتف Huawei، Mate 30.

ويحتوي نظام أندرويد 10 الجديد على العديد من التحديثات، بعضها يزيد من خصوصية المستخدم والبعض الآخر يشمل تحسينات عامة للأداء، بالإضافة إلى بعض التحديثات المتأخرة التي طال انتظارها كثيرًا.

وتقدم «بوابة أخبار اليوم» أهم 8 مزايا هامة في نظام تشغيل أندرويد 10 بعد الإعلان الرسمي عنه

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1 - الوضع المظلم Dark Mode

استخدمت جوجل الوضع المظلم من قبل في بعض الهواتف خلال الفترة الماضية، ولكنه لم يكن متاحًا على جميع الهواتف، لكن الآن وبشكل رسمي أصبح الوضع المظلم متاحًا على جميع الأجهزة التي ستدعم نظام تشغيل أندرويد 10.

يمكن تشغيل الوضع المظلم بسهولة عن طريق الإعدادات أو عند تفعيل خاصية الحفاظ على البطارية battery saver، بالإضافة إلى تفعيله في تطبيقات صور جوجل وبحث جوجل والمدونات الصوتية Podcasts.

2 - خاصية الرد الذكي

تعتبر خاصية الرد الذكي من أفضل التقنيات التي قدمتها جوجل مؤخرًا، حيث تقوم بالتنبؤ بما ستقوله للرد على الرسالة.

في السابق كانت الخاصية متاحة على تطبيقات جوجل فقط، لكن الآن أصبحت متاحة لكافة تطبيقات المحادثات مثل واتساب وفيس بوك ماسنجر على نظام تشغيل أندرويد 10، الآن سيتم تقديم مقترحات للرد على رسائل واتساب وفيس بوك ماسنجر، حيث سيتم تقديم اقتراحات للردود المناسبة من خلال تقنيات تعلم الآلة Machine Learning الموجودة على نظام أندرويد 10، كما تدعي جوجل أن الخاصية الجديدة ستحافظ على خصوصية المستخدمين فهي لن تقوم بارسال المعلومات لخوادم جوجل.

3- قائمة مشاركة أفضل

يبدي الكثير من مستخدمي أندرويد استيائهم من قائمة المشاركة بسبب بطئها وكونها غير تفاعلية، ولحسن الحظ قامت جوجل بتغيير هذه القائمة في نظام أندرويد 10.

القائمة الجديدة تبدو أسرع من نظيرتها، كما تقدم اقتراحات أفضل بشأن الأشخاص والتطبيقات المفترض مشاركتها.

4 - وضع التركيز

واحدة من الخاصيات الواعدة في نظام تشغيل أندرويد 10 هي وضع التركيز Focus Mode الذي يعتبر امتدادًا لجناح الرفاهية الرقمية Digital Wellbeing suite، حيث يقوم وضع التركيز بتهميش التطبيقات التي تقوم بتشتيت تركيزك عن طريق إخفاء الإشعارات الخاصة بهذه التطبيقات، وإذا كنت تقوم بالعمل أو المذاكرة سيقوم وضع التركيز بحجب إشعارات فيس بوك وانستجرام وغيرهما من التطبيقات التي قد تقوم بتشتيتك عن عملك.

كما يقدم نظام الرفاهية الإلكترونية ميزة أخرى، وهي خاصية رقابة الآباء والأمهات على أطفالهم ومتابعة المحتوى الذي يقومون بتصفحه على الانترنت، وذلك بواسطة تطبيق Family Link.

5 - الوصول بشكل أسرع للإعدادات

من السهل للغاية تشغيل الواي فاي أو البلوتوث أو غيرهما من خيارات الاتصال في نظام أندرويد، والآن جوجل تجعل هذه الخطوة أكثر سهولة أثناء تشغيل التطبيقات.

ولتفعيل ذلك، عن طريق فتح نافذة منبثقة popup window يتم استدعاءها بواسطة التطبيق نفسه في مواقف محددة.

قدمت لنا جوجل مثالًا على ذلك عندما يتم تشغيل متصفح كروم في وضع الطيران Airplane Mode سيقوم المتصفح بإخبار المستخدم بضرورة تشغيل الواي فاي أو بيانات الهاتف، ثم يقوم باستدعاء لوحة الإعدادات بشكل تلقائي.

6 - تحسين تطبيق الملفات

النسخة السابقة من تطبيق الملفات في نظام أندرويد 9 لم تكن مرضية للكثير من مستخدمي الأندرويد، حتى أن قائمة التطبيقات لم تحتوي على اختصار للتطبيق.

لم تشمل التحديثات إضافة اختصار لتطبيق الملفات في قائمة التطبيقات فقط، بل تم تحديث واجهة المستخدم مع إضافة شريط للبحث وتوفير إمكانية الوصول السريع للتطبيقات من داخل تطبيق الملفات.

7- مشاركة شبكات الواي فاي عن طريق رموز الاستجابة السريعة

منذ وقت طويل يتمكّن مستخدمو هواوي وشاومي من مشاركة شبكات الواي فاي عن طريق رموز الاستجابة السريعة QR codes، ولكن الآن قامت جوجل بإضافة هذه الخاصية في التحديث الجديد لنظام الأندرويد.

يمكن استخدام هذه الخاصية بسهولة عن طريق عن طريق الضغط على اتصال الواي فاي ثم الضغط على المشاركة، وعمل مصادقة عن طريق إدخال كلمة السر أو استخدام البصمة، بعد ذلك يظهر رمز الاستجابة السريع الذي يمكن مسحه scan للدخول إلى الشبكة من الهاتف الآخر.

8 - تفعيل مساعد جوجل

عند التحويل لوضع الملاحة عن طريق الايماءات gesture navigation يعني ذلك عدم امكانية تفعيل مساعد جوجل عن طريق الضغط زر القائمة الرئيسية، ولكن يتم تفعيله عن طريق تمرير الأصابع على الجزء الأسفل من الشاشة باتجاه الأعلى كما أضافت جوجل إرشادات مرئية لمساعدة المستخدمين في تفعيل مساعد جوجل بشكل واضح.

