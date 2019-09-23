عاجل اليمن : العميد طارق صالح يوجه صفعة قوية للشرعية ويصدر بيان بخصوص لصوص الشرعية

شكرا لقرائتكم خبر عن العميد طارق صالح يوجه صفعة قوية للشرعية ويصدر بيان بخصوص لصوص الشرعية والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي -



وجه العميد الركن طارق محمد عبدالله صالح قائد المقاومة الوطنية عضو قيادة القوات المشتركة بالساحل الغربي بالتكفُّل برسوم المقعد الدراسي والمنحة المالية للطالبة فاطمة مساوئ شوعي حجري من أبناء محافظة الحديدة، في تخصص الطب البشري بجامعة القاهرة، بعد ان قام مسؤولون حكومبون في السفارة اليمنية بمصر بنهب منحتها الدراسية وتحويلها لاقاربهم

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وعبر والد الطالبة مساوئ حجري عن امتنانه وتقديره لهذه المبادرة، موجها الشكر والتقدير لقائد المقاومة الوطنية العميد طارق صالح.

والطالبة فاطمة مساوئ شوعي حجري من أوائل الجمهورية (القسم العلمي) بمعدل ٩٩.٧%، وتم سرقة منجتها الدراسية من قبل مسؤولي الحكومة الشرعية في السفارة اليمنية واعطائها لاقاربهم.