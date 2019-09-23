عاجل اليمن : لن تصدق ما حل بها : نقل هنا الزاهد إلى المستشفى بعد أيام من زفافها .. والأطباء يفجرون مفاجأة بشأنها .. شاهد كيف أصبحت (صورة)

شكرا لقرائتكم خبر عن لن تصدق ما حل بها : نقل هنا الزاهد إلى المستشفى بعد أيام من زفافها .. والأطباء يفجرون مفاجأة بشأنها .. شاهد كيف أصبحت (صورة) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كشفت الفنانة نهال عنبر - عضو مجلس نقابة المهن التمثيلية - بعض المعلومات حول تعرض الفنانة هنا الزاهد لوعكة صحية مفاجئة أثناء قضائها شهر العسل. و قالت الفنانة نهال عنبر رئيسة اللجنة الصحية بنقابة المهن التمثيلية: "تواصلت مع والدة هنا الزاهد وأكدت إنها تتواجد في المستشفى بسنغافورة حاليا وممنوعة من الطعام تماما وتخضع للعلاج بالمحاليل الطبية" بحسب "في الفن". قد يهمك ايضاً: إسرائيل تخرج عن صمتها وتفجر مفأجاة صادمة حول رحيل السيسي وهذا مصير مظاهرات مصر (شاهد) حملة اعتقالات شرسة في السعودية .. وضبط أكثر من مليون يمني حتى الآن ووزارة الداخلية تصدر البيان رقم1.. شاهد ماذا يحدث هذا ما سيحدث غدا في السعودية .. والحزن يعم المملكة (بيان رسمي) البيت الأبيض وسط العاصمة صنعاء.. محمد علي الحوثي يفتتح ”قصره الجديد” بعد عامين من البناء (شاهد الصورة والتكلفة) غارات عنيفة تهز شمال العاصمة صنعاء وإعلان عن خسائر مروعة (المواقع المستهدفة) بإسناد من التحالف هكذا أعدم الحوثيون الرئيس الراحل ‘‘صالح’’ وتصفية ‘‘الزوكا’’ داخل المستشفى بطريقة بشعة .. فريق الخبراء يكشف المستور اعلان سعودي مفاجئ ..لهذا السبب رفضت المملكة مبادرة الحوثيين الحوثي يغلق 6 شركات صرافة كبرى في اليمن .. ودعوة طارئة لليمنيين سحب حوالاتهم منها خلال يومين Advertisements صورة نادرة أثارت شجون الملك سلمان قبل 81 سنة .. شاهد بعد الهزيمة النكراء مجزرة مروعة للحوثيين ومقتل أكثر من 100 شخص في عدن .. وإعلان دولي صادم عاجل : انفجارات عنيفة تهز مدينة دبي الإماراتية وتعطل حركة الملاحة الجوية في المطار.(صور حصرية) ضربة موجعة للشرعية ورئيس الوزراء السابق ‘‘بن دغر’’ يعلن تأييدها ويصدر البيان رقم1 السعودية تبدأ بطرد عدد من السياسيين اليمنيين المقيمين على أراضيها ‘‘اسماء +تفاصيل‘‘ مشهد يرعب محمد بن زايد.. الكشف عن سر الموقف الإماراتي المراوغ بشأن قصف أرامكو السعودية بدأ العد التنازي و72 ساعة ستغير الموازين.. شاهد الفيديو الذي ورد الليلة من قلب العاصمة السعودية الرياض وأصاب بن زايد بالجنون خلافًا لكل التوقعات.. وزير ‘‘ الملك سلمان ‘‘ يفاجئ ‘‘ الحوثيين ‘‘ بقرار قد يقلب أوضاع اليمن وتابعت: "هنا دخلت المستشفى وهي تعاني من الالام شديدة ووضعت تحت الملاحظة لمدة 3 أيام، ويتواجد معها زوجها أحمد فهمي". وفي أول تعليق لهنا الزاهد في أعقاب تعرضها لوعكة صحية نشرت دعاء الشفاء " اللهم اشفيني فأنت القوي لا شافي سواك اللهم أنت أعلم بوجعي..رب اشفيني شفاءا لا يغادر سقما عاجلا أم أجلا، اللهم اخرج كل سوء ومكروه من جسدي". وتعرضت هنا لوعكة صحية مفاجئة بعد أيام قليلة من زفافها على الفنان أحمد فهمي.

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