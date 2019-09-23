عاجل اليمن : حملة اعتقالات شرسة في السعودية .. وضبط أكثر من مليون يمني حتى الآن ووزارة الداخلية تصدر البيان رقم1.. شاهد ماذا يحدث

شكرا لقرائتكم خبر عن حملة اعتقالات شرسة في السعودية .. وضبط أكثر من مليون يمني حتى الآن ووزارة الداخلية تصدر البيان رقم1.. شاهد ماذا يحدث والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أسفرت الحملات الميدانية المشتركة التي انطلقت منذ حوالي سنتين، لتعقب وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود التي تمت في كافة مناطق المملكة العربية السعودية عن ضبط أكثر من 3 ملايين مخالف.

ونشر موقع "اليوم" السعودي إحصائية نقلا عن وزارة الداخلية حول نتائج الحملات الميدانية حيث بلغ إجمالي المخالفين الذين تم ضبطهم بالحملات الميدانية الأمنية والمشتركة في كافة مناطق المملكة 3872194 مخالفا، منهم 3024270 مخالفا لنظام الإقامة، و595796 مخالفا لنظام العمل، و252128 مخالفا لنظام أمن الحدود.

قد يهمك ايضاً:

هذا ما سيحدث غدا في السعودية .. والحزن يعم المملكة (بيان رسمي)

البيت الأبيض وسط العاصمة صنعاء.. محمد علي الحوثي يفتتح ”قصره الجديد” بعد عامين من البناء (شاهد الصورة والتكلفة)

غارات عنيفة تهز شمال العاصمة صنعاء وإعلان عن خسائر مروعة (المواقع المستهدفة)

بإسناد من التحالف هكذا أعدم الحوثيون الرئيس الراحل ‘‘صالح’’ وتصفية ‘‘الزوكا’’ داخل المستشفى بطريقة بشعة .. فريق الخبراء يكشف المستور

اعلان سعودي مفاجئ ..لهذا السبب رفضت المملكة مبادرة الحوثيين

الحوثي يغلق 6 شركات صرافة كبرى في اليمن .. ودعوة طارئة لليمنيين سحب حوالاتهم منها خلال يومين

صورة نادرة أثارت شجون الملك سلمان قبل 81 سنة .. شاهد

بعد الهزيمة النكراء مجزرة مروعة للحوثيين ومقتل أكثر من 100 شخص في عدن .. وإعلان دولي صادم

عاجل : انفجارات عنيفة تهز مدينة دبي الإماراتية وتعطل حركة الملاحة الجوية في المطار.(صور حصرية)

ضربة موجعة للشرعية ورئيس الوزراء السابق ‘‘بن دغر’’ يعلن تأييدها ويصدر البيان رقم1

السعودية تبدأ بطرد عدد من السياسيين اليمنيين المقيمين على أراضيها ‘‘اسماء +تفاصيل‘‘

Advertisements

مشهد يرعب محمد بن زايد.. الكشف عن سر الموقف الإماراتي المراوغ بشأن قصف أرامكو السعودية

بدأ العد التنازي و72 ساعة ستغير الموازين.. شاهد الفيديو الذي ورد الليلة من قلب العاصمة السعودية الرياض وأصاب بن زايد بالجنون

خلافًا لكل التوقعات.. وزير ‘‘ الملك سلمان ‘‘ يفاجئ ‘‘ الحوثيين ‘‘ بقرار قد يقلب أوضاع اليمن

الشرعية تتلقى طلبًا عاجلًا من عمان .. والميسري يطير إلى مسقط ومصدر يكشف (الأسرار والتفاصيل)

الإطاحة بـ‘‘معنف طفله’’ في السعودية .. ومفاجأة بشأن هويته وجنسيته

حسن نصرالله يكشف عن تدخل إيراني مباشر سيدمر السعودية .. وسلاح فتاك لحرق المنشآت النفطية وهذه هويته



وبلغ إجمالي من تم ضبطهم خلال محاولتهم التسلل عبر الحدود إلى داخل المملكة 65679 شخصا، 45% منهم يمنيو الجنسية، و52 % إثيوبيو الجنسية، و 3% جنسيات أخرى، كما تم ضبط 2785 شخصا لمحاولتهم التسلل عبر الحدود إلى خارج المملكة.

ووصل عدد المتورطين في نقل وإيواء مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود والتستر عليهم الذين تم ضبطهم 4522 شخصا.

أما المواطنين الذين تم إيقافهم لتورطهم في نقل أو إيواء وافدين مخالفين للأنظمة فبلغ عددهم 1587 مواطنا، تم استكمال الإجراءات النظامية بحق 1555 منهم وإخلاء سبيلهم، وتستكمل الجهات المختصة تنفيذ الأنظمة بحق بقية الموقوفين وعددهم 32 سعوديا.

ويخضع حاليا لإجراءات تنفيذ الأنظمة 14979 وافدا مخالفا، منهم 13097 رجلا، و1882 إمرأة.

وحسب الوزارة تم إيقاع العقوبات الفورية بحق 539059 مخالفاً، وإحالة 492927 مخالفا لبعثاتهم الدبلوماسية للحصول على وثائق سفر، وإحالة 645114 مخالفا لاستكمال حجوزات سفرهم، وترحيل 962234 مخالفا.