عاجل اليمن : هذا ما سيحدث غدا في السعودية .. والحزن يعم المملكة (بيان رسمي)

شكرا لقرائتكم خبر عن هذا ما سيحدث غدا في السعودية .. والحزن يعم المملكة (بيان رسمي) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - اعلن الديوان الملكي السعودي عن وفاة والدة صاحب السمو الملكي الأمير نواف بن مساعد بن عبدالعزيز آل سعود.

واضاف الديوان في بيانه انه سيصلى عليها يوم غد الاثنين الموافق 24 / 1 / 1441هـ ، بعد صلاة العصر في جامع الإمام تركي بن عبدالله في مدينة الرياض. قد يهمك ايضاً: البيت الأبيض وسط العاصمة صنعاء.. محمد علي الحوثي يفتتح ”قصره الجديد” بعد عامين من البناء (شاهد الصورة والتكلفة) غارات عنيفة تهز شمال العاصمة صنعاء وإعلان عن خسائر مروعة (المواقع المستهدفة) بإسناد من التحالف هكذا أعدم الحوثيون الرئيس الراحل ‘‘صالح’’ وتصفية ‘‘الزوكا’’ داخل المستشفى بطريقة بشعة .. فريق الخبراء يكشف المستور اعلان سعودي مفاجئ ..لهذا السبب رفضت المملكة مبادرة الحوثيين الحوثي يغلق 6 شركات صرافة كبرى في اليمن .. ودعوة طارئة لليمنيين سحب حوالاتهم منها خلال يومين صورة نادرة أثارت شجون الملك سلمان قبل 81 سنة .. شاهد بعد الهزيمة النكراء مجزرة مروعة للحوثيين ومقتل أكثر من 100 شخص في عدن .. وإعلان دولي صادم عاجل : انفجارات عنيفة تهز مدينة دبي الإماراتية وتعطل حركة الملاحة الجوية في المطار.(صور حصرية) ضربة موجعة للشرعية ورئيس الوزراء السابق ‘‘بن دغر’’ يعلن تأييدها ويصدر البيان رقم1 السعودية تبدأ بطرد عدد من السياسيين اليمنيين المقيمين على أراضيها ‘‘اسماء +تفاصيل‘‘ Advertisements مشهد يرعب محمد بن زايد.. الكشف عن سر الموقف الإماراتي المراوغ بشأن قصف أرامكو السعودية بدأ العد التنازي و72 ساعة ستغير الموازين.. شاهد الفيديو الذي ورد الليلة من قلب العاصمة السعودية الرياض وأصاب بن زايد بالجنون خلافًا لكل التوقعات.. وزير ‘‘ الملك سلمان ‘‘ يفاجئ ‘‘ الحوثيين ‘‘ بقرار قد يقلب أوضاع اليمن الشرعية تتلقى طلبًا عاجلًا من عمان .. والميسري يطير إلى مسقط ومصدر يكشف (الأسرار والتفاصيل) الإطاحة بـ‘‘معنف طفله’’ في السعودية .. ومفاجأة بشأن هويته وجنسيته حسن نصرالله يكشف عن تدخل إيراني مباشر سيدمر السعودية .. وسلاح فتاك لحرق المنشآت النفطية وهذه هويته السعودية تعترف بالحوثيين كممثل وحيد لليمن وتعلن قبول المبادرة التي أطلقها المشاط بشأن وقف الحرب (تصريح رسمي) السعودية تطيح بـ السيسي وتعيد إخوان مصر للواجهة وتفض شراكتها مع الإمارات ومفاجأة جديدة حول قضية اغتيال مرسي بعد إقالة "معياد" وتعيين محافظ جديد للبنك المركزي.. الدولار والسعودي يصلان إلى هذا السعر أمام الريال اليمني ومصرفيون يحذرون..! شاهد بالفيديو: حاكم دبي يرقص من الفرح.. هل عادت الأميرة هيا من لندن؟ إعلان إيراني مفاجئ يفضح عبدالملك الحوثي ويضع جماعته في مأزق حقيقي .. شاهد ما ورد فيه؟

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