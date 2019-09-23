عاجل اليمن : غارات عنيفة تهز شمال العاصمة صنعاء وإعلان عن خسائر مروعة (المواقع المستهدفة)

شكرا لقرائتكم خبر عن غارات عنيفة تهز شمال العاصمة صنعاء وإعلان عن خسائر مروعة (المواقع المستهدفة) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - جدد طيران التحالف العربي، اليوم الأحد، قصف مواقع لجماعة الحوثي، في محافظة عمران شمال غربي العاصمة صنعاء وسط اليمن.

وقالت جماعة الحوثي عبر قناة "المسيرة" الناطقة باسمها، إن طيران التحالف شن 3 غارات على أبراج الاتصالات في جبل ضين بمديرية عيال سريح في محافظة عمران.

قد يهمك ايضاً:

بإسناد من التحالف هكذا أعدم الحوثيون الرئيس الراحل ‘‘صالح’’ وتصفية ‘‘الزوكا’’ داخل المستشفى بطريقة بشعة .. فريق الخبراء يكشف المستور

اعلان سعودي مفاجئ ..لهذا السبب رفضت المملكة مبادرة الحوثيين

الحوثي يغلق 6 شركات صرافة كبرى في اليمن .. ودعوة طارئة لليمنيين سحب حوالاتهم منها خلال يومين

صورة نادرة أثارت شجون الملك سلمان قبل 81 سنة .. شاهد

بعد الهزيمة النكراء مجزرة مروعة للحوثيين ومقتل أكثر من 100 شخص في عدن .. وإعلان دولي صادم

عاجل : انفجارات عنيفة تهز مدينة دبي الإماراتية وتعطل حركة الملاحة الجوية في المطار.(صور حصرية)

ضربة موجعة للشرعية ورئيس الوزراء السابق ‘‘بن دغر’’ يعلن تأييدها ويصدر البيان رقم1

السعودية تبدأ بطرد عدد من السياسيين اليمنيين المقيمين على أراضيها ‘‘اسماء +تفاصيل‘‘

مشهد يرعب محمد بن زايد.. الكشف عن سر الموقف الإماراتي المراوغ بشأن قصف أرامكو السعودية

بدأ العد التنازي و72 ساعة ستغير الموازين.. شاهد الفيديو الذي ورد الليلة من قلب العاصمة السعودية الرياض وأصاب بن زايد بالجنون

Advertisements

خلافًا لكل التوقعات.. وزير ‘‘ الملك سلمان ‘‘ يفاجئ ‘‘ الحوثيين ‘‘ بقرار قد يقلب أوضاع اليمن

الشرعية تتلقى طلبًا عاجلًا من عمان .. والميسري يطير إلى مسقط ومصدر يكشف (الأسرار والتفاصيل)

الإطاحة بـ‘‘معنف طفله’’ في السعودية .. ومفاجأة بشأن هويته وجنسيته

حسن نصرالله يكشف عن تدخل إيراني مباشر سيدمر السعودية .. وسلاح فتاك لحرق المنشآت النفطية وهذه هويته

السعودية تعترف بالحوثيين كممثل وحيد لليمن وتعلن قبول المبادرة التي أطلقها المشاط بشأن وقف الحرب (تصريح رسمي)

السعودية تطيح بـ السيسي وتعيد إخوان مصر للواجهة وتفض شراكتها مع الإمارات ومفاجأة جديدة حول قضية اغتيال مرسي

بعد إقالة "معياد" وتعيين محافظ جديد للبنك المركزي.. الدولار والسعودي يصلان إلى هذا السعر أمام الريال اليمني ومصرفيون يحذرون..!

شاهد بالفيديو: حاكم دبي يرقص من الفرح.. هل عادت الأميرة هيا من لندن؟

إعلان إيراني مفاجئ يفضح عبدالملك الحوثي ويضع جماعته في مأزق حقيقي .. شاهد ما ورد فيه؟

غارات التحالف تأتي بعد ساعات من قصف جوي مماثل بـ 4 غارات على الجبل الذي يُعد موقعاً عسكرياً للحوثيين.

في السياق، نفذ طيران التحالف غارتين على مديرية همدان في الضواحي الشمالية الغربية للعاصمة صنعاء.

وكانت جماعة الحوثي اتهمت على لسان المتحدث باسم القوات المسلحة الموالية للجماعة، العميد يحيى سريع، التحالف العربي بشن أكثر من 39 غارة جوية على عدد من المحافظات اليمنية خلال الـ12 ساعة الماضية، عقب إعلان الحوثيين مبادرة سلام تتضمن ايقاف استهداف الأراضي السعودية، مقابل وقف الرياض عمليات التحالف العسكري الذي تقوده في اليمن.