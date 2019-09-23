فيديو.. “جسر الملك فهد” يحتفل باليوم الوطني بطريقة خاصة

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احتفلت مؤسسة “جسر الملك فهد” باليوم الوطني للمملكة التاسع والثمانين، بطريقة خاصة شارك فيها 250 سيارة و100 دراجة نارية، وعلى مساحة 100 ألف متر مربع تقريباً.

وغرد حساب المؤسسة على تويتر “رسمنا فرحة وطن مع محبي سيارات الدفع الرباعي، شكّلنا معهم واحدة من أكبر شعارات KSA في السعودية وعلى مساحة 100 ألف متر مربع”.

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وأظهر مقطع فيديو سيارات الدفع الرباعي والدراجات النارية التي شاركت في عمل شعار اسم المملكة باللغة الإنجليزية KSA، ليكون مشاركة في احتفالات جميع القطاعات باليوم الوطني للمملكة الموافق 23 سبتمبر.



