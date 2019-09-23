“جوجل” يحتفل باليوم الوطني الـ 89 للمملكة

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. احتفل محرك البحث “غوغل” باليوم الوطني الـ 89 للمملكة الذي يوافق اليوم الإثنين الموافق 23 سبتمبر. Advertisements ووضع غوغل على متصفحه الرئيسي علم المملكة يرفرق داخل نصف دائرة خضراء وخلفه سماء وسحب، وكتب اسمه في الأسفل. يذكر أن احتفالات اليوم الوطني انطلقت منذ أول أمس (السبت) في عدد من مدن ومناطق المملكة، حيث أحيا المواطنون هذه الذكرى بطرق مختلفة، معبرين عن حبهم واعتزازهم لبلادهم.





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