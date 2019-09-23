تحديث آيفون يحرم مستخدميه من هذه الألعاب

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يبدو أن مستخدمي هواتف آيفون سيواجهون مشاكل لممارسة الألعاب القتالية الشهيرة مثل Fortnite وPUBG وغيرهما .

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وأكد موقع the verge التقني أن التحديث الأخير لنظام iOS 13 تسبب في خطأ بخاصية التحكم باللمس على هواتف آيفون.

ويتوقع أن يشمل هذا الخطأ جميع الألعاب من هذا النوع بسبب مشكلة تحدث عند لمس الشاشة بـ 3 أصابع حيث يظهر شريط يؤثر على التطبيقات.

وحذرت شركة Tencent Games من تثبيت نظام iOS 13، منبهة أنها تحاول حل المشكلة مع ”أبل”.

