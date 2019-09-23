اجتماعي / الدكتور عبدالله الربيعة يلتقي المدير العام لمنظمة الصحة العالمية



نيويورك 24 محرم 1441 هـ الموافق 23 سبتمبر 2019 م واس

التقى معالي المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة في نيويورك أمس، المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم.

وناقش الجانبان الشراكة الفاعلة بين المركز و المنظمة وخصوصًا البرامج المشتركة بينهما في كل من اليمن و سوريا و بنغلاديش .

وأشاد تيدروس في تصريح صحفي بالدور الريادي الإنساني للمملكة في العديد من الدول، مثمنًا الدعم السخي الذي تقدمه للمنظمة، كما أثنى على دعم وجهود المركز والتنسيق الدائم مع المنظمة لمكافحة الكوليرا في اليمن والبرامج الصحية الأخرى باليمن والتي كان لها دورا فاعلا في السيطرة على الكوليرا ورفع معاناة الشعب اليمني .

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07:14ت م

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