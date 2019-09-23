اليوم الوطني / وفد المملكة لدى الأمم المتحدة وقنصلية المملكة في نيويورك يقيمان احتفالاً باليوم الوطني ال 89



نيويورك 24 محرم 1441 هـ الموافق 23 سبتمبر 2019 م واس

أقام وفد المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة، وقنصلية المملكة العامة في نيويورك احتفالا باليوم الوطني ال 89 ، بحضور عدد من مندوبي الدول المعتمدين لدى الأمم المتحدة، وذلك بمقر الوفد الدائم في نيويورك.

وكان في استقبال المهنئين معالي مندوب المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله بن يحيى المعلمي، والقنصل العام للمملكة في نيويورك بالإنابة عبدالرحيم الطلحي.

وأعرب الحضور خلال الاحتفال عن تهنئتهم لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير

حضر الحفل نائب مندوب المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة الدكتور خالد بن محمد منزلاوي، ومنسوبو وفد المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة، ومنسوبو قنصلية المملكة العامة في نيويورك.

// انتهى //

06:09ت م

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نيويورك 24 محرم 1441 هـ الموافق 23 سبتمبر 2019 م واسأقام وفد المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة، وقنصلية المملكة العامة في نيويورك احتفالا باليوم الوطني ال 89 ، بحضور عدد من مندوبي الدول المعتمدين لدى الأمم المتحدة، وذلك بمقر الوفد الدائم في نيويورك.وكان في استقبال المهنئين معالي مندوب المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله بن يحيى المعلمي، والقنصل العام للمملكة في نيويورك بالإنابة عبدالرحيم الطلحي.وأعرب الحضور خلال الاحتفال عن تهنئتهم لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظهما الله -، وللشعب السعودي كافة، بمناسبة اليوم الوطني ال 89 للمملكة.حضر الحفل نائب مندوب المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة الدكتور خالد بن محمد منزلاوي، ومنسوبو وفد المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة، ومنسوبو قنصلية المملكة العامة في نيويورك.// انتهى //06:09ت م0007

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