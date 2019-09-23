السعودية اليوم / حالة الطقس المتوقعة لهذا اليوم الاثنين



الرياض 23 محرم 1441 هـ الموافق 22 سبتمبر 2019 م واس

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم ـ بمشيئة الله تعالى - سماءً غائمة إلى غائمة جزئيًا على جنوب وغرب المملكة تتخللها سحب رعدية ممطرة على مرتفعات جازان، عسير والباحة تمتد إلى مرتفعات منطقة مكة المكرمة، كما يتوقع ارتفاع نسبة الرطوبة وتكوّن الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على سواحل المملكة الغربية والشرقية.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى غربية بسرعة 15-42 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين, وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى غربية بسرعة 10-32كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.