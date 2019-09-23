اخبار السعوديه

بسم الله الرحمن الرحيم

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وكالة الأنباء تسعد بأن تبدأ بثها في هذا اليوم الأغر
الاثنين 24 محرم 1441 هـ الموافق 23 سبتمبر 2019 م المصادف لليوم الوطني الـ 89 لتوحيد
المملكة العربية السعودية ،، ويسر"واس" أن تنتهز هذه الفرصة لتهنئ القيادة الرشيدة والوطن بهذه المناسبة السعيدة
06:00ت م
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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