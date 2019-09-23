

وكالة الأنباء

الاثنين 24 محرم 1441 هـ الموافق 23 سبتمبر 2019 م المصادف لليوم الوطني الـ 89 لتوحيد

المملكة العربية السعودية ،، ويسر"واس" أن تنتهز هذه الفرصة لتهنئ القيادة الرشيدة والوطن بهذه المناسبة السعيدة

06:00ت م

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وكالة الأنباء السعودية تسعد بأن تبدأ بثها في هذا اليوم الأغرالاثنين 24 محرم 1441 هـ الموافق 23 سبتمبر 2019 م المصادف لليوم الوطني الـ 89 لتوحيدالمملكة العربية السعودية ،، ويسر"واس" أن تنتهز هذه الفرصة لتهنئ القيادة الرشيدة والوطن بهذه المناسبة السعيدة06:00ت م0001

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