اليوم الوطني السعودي 88 لعام 2019- 1441 ومظاهر الاحتفال

يبحث الكثير عن اليوم الوطني السعودي 89 هذا العام على جميع محركات البحث ومواقع السوشيال ميديا على شبكة الانترنت،، ويحتفل السعوديون بهذه المناسبة الوطنية كل عام فى يوم 23 سبتمبر، وهذا الاحتفال هو الـ 88 لذكرى توحيد المملكة، وكان قد قرر الملك “عبد الله بن عبد العزيز آل سعود” جعل هذا اليوم الوطني عطلة رسمية للمملكة العربية السعودية بتاريخ 2005 م.

لكل العاملين سواء فى القطاع الحكومى أو الخاص، ويٌسمى هذا اليوم بلقب اليوم الوطني لتوحيد المملكة، ونحن هنا فى “عرب نيوز” نحتفل مع الأخوة السعوديين بهذا اليوم، ونكتب هذا المقال لنوضح كافة المعلومات المرتبطة بهذا العيد، فإلى نص المقال.

اليوم الوطني السعودي 89

كافح الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن بن فيصل آل سعود قرابة 30 عام لتوحيد المملكة العربية السعودية، وقد نجح فى ضم الكثير من المناطق منها الرياض، ومناطق جنوب نجد وسدير والوشم، والقصيم، والأحساء، ومنطقة الحجاز، ومنطقة حائل، ومنطقة جازان، وتم ضم كل هذه المناطق وتوحيدهم فى مملكة واحدة فى مدة 30 عام.

عبارات اليوم الوطني السعودي 89

نوضح لكم بعض أشهر العبارات الخاصة باليوم الوطنى السعودى خلال النقاط التالية:

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.. وطني ..

ياأرض المجد والعزة

سأمزق أعداءك

وأقهر من يتربص بك ,

سأسقيك أبنائي وأجعلهم أوتادك..

كل مايزيد حنين

سأعانق ترابك وأتمرغ به

عشقاً وهياماً ووفاء لك ..

هكذا أشم ولدي وأحضن جدي

وأعانق أمي وتهدأ نفسي ويطيب عيشي ..

.. وطني ..

أيها المجد الأبي لا وجود لي إلا بك

ولا كرامة لي إلا بك

وكيف أكون إلا بك

جبالك صدور أمهاتنا شامخة تباهيا بك

وسهولك حضن جدي الحنون

ومهدي الهادي الأمين

كل مافيك يا وطني جميل

حتى سموم القهر من أخ أو قريب

لا يبعدني عنك ظلم

حسين الجسمى يطرح أغنية “عشقك يا وطن” بمناسبة اليوم الوطنى السعودى

كل عام تحتفل المملكة العربية السعودية بيوم توحيدها المسمى بيوم السعودية الوطنى، وقد غنى الفنان حسين الجسمي أغنية جديدة بمناسبة هذا اليوم، وتقول كلمات أغنية “عشقك يا وطن”، يادار .. يا عشق.. يا أشياء كثير.. يا هالرضى يا هالسلام.. هو باقي لعيونك كلام ..ما قد حكيناه ورقى.. يفداك عمر مواطنيك.. وبالعمر حنا نشتريك.. ولا طبطبت كفك علينا.. منهو يشبهنا وحتى وش علينا.. من هالغلى لين الشجن..بقول لك.. صباح عشقك يا وطن.