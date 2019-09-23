، دوريات أمن جدة تضبط مواطنًا يتجول بـ"أسد" في أحد الطرق الرئيسة ،

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ضبطت دوريات الأمن بمحافظة جدة مواطنًا بحوزته "أسد"، يتجول به بجوار أحد الكافيهات بأحد الطرق الرئيسة بمدينة جدة، وقد فتحت الجهات الأمنية محضرًا بالواقعة، واستدعت الأمانة لاستلامه بحكم الاختصاص.
تفصيلاً؛ تلقت الجهات الأمنية بلاغًا يفيد بوجود شخص أمام أحد الكافيهات وبحوزته (أسد). وبعد انتقال دوريات الأمن تم ضبط الشخص ووجد "الأسد" داخل مركبته وتم إعداد محضر بالواقعة وطلب مندوب الأمانة للموقع لاستلام الأسد بحكم الاختصاص.
وأحيل المواطن إلى الشرطة لإكمال اللازم حيال ذلك.
وحذَّرت الهيئة السعودية للحياة الفطرية في وقت سابق من تربية الحيوانات المفترسة أو الاتجار بها، أو عرضها، مؤكدة أن ذلك يعد مخالفة للمادة الثالثة.
وأضافت أن من يقوم بتربية الحيوانات المفترسة محلية أو غير محلية بشكل غير نظامي، أو الاتجار بها، أو عرضها، يكون مخالفًا للأنظمة والتعليمات المعمول بها في السعودية.
كما دعت المواطنين والمقيمين إلى تقديم بلاغات إلى الجهات الأمنية عن أي معلومات حول المنازل أو الاستراحات التي تؤوَى أو تُربَّى فيها كائنات مفترسة ليتم التعامل معها بالشكل المناسب بالتنسيق مع الهيئة السعودية للحياة الفطرية، وذلك حرصًا من الهيئة على سلامة المواطنين والمقيمين في المقام الأول؛ نظرًا إلى أن تربية المفترسات تُعد تهديدًا لأمن وسلامة الجميع.
دوريات أمن جدة تضبط مواطنًا يتجول بـ"أسد" في أحد الطرق الرئيسةهادي العصيمي الخليج 365 2019-09-23
ضبطت دوريات الأمن بمحافظة جدة مواطنًا بحوزته "أسد"، يتجول به بجوار أحد الكافيهات بأحد الطرق الرئيسة بمدينة جدة، وقد فتحت الجهات الأمنية محضرًا بالواقعة، واستدعت الأمانة لاستلامه بحكم الاختصاص.
تفصيلاً؛ تلقت الجهات الأمنية بلاغًا يفيد بوجود شخص أمام أحد الكافيهات وبحوزته (أسد). وبعد انتقال دوريات الأمن تم ضبط الشخص ووجد "الأسد" داخل مركبته وتم إعداد محضر بالواقعة وطلب مندوب الأمانة للموقع لاستلام الأسد بحكم الاختصاص.
وأحيل المواطن إلى الشرطة لإكمال اللازم حيال ذلك.
وحذَّرت الهيئة السعودية للحياة الفطرية في وقت سابق من تربية الحيوانات المفترسة أو الاتجار بها، أو عرضها، مؤكدة أن ذلك يعد مخالفة للمادة الثالثة.
وأضافت أن من يقوم بتربية الحيوانات المفترسة محلية أو غير محلية بشكل غير نظامي، أو الاتجار بها، أو عرضها، يكون مخالفًا للأنظمة والتعليمات المعمول بها في السعودية.
كما دعت المواطنين والمقيمين إلى تقديم بلاغات إلى الجهات الأمنية عن أي معلومات حول المنازل أو الاستراحات التي تؤوَى أو تُربَّى فيها كائنات مفترسة ليتم التعامل معها بالشكل المناسب بالتنسيق مع الهيئة السعودية للحياة الفطرية، وذلك حرصًا من الهيئة على سلامة المواطنين والمقيمين في المقام الأول؛ نظرًا إلى أن تربية المفترسات تُعد تهديدًا لأمن وسلامة الجميع.
23 سبتمبر 2019 - 24 محرّم 1441
03:26 AM
الجهات الأمنية فتحت محضرًا واستدعت الأمانة لاستلامه بحكم الاختصاص
ضبطت دوريات الأمن بمحافظة جدة مواطنًا بحوزته "أسد"، يتجول به بجوار أحد الكافيهات بأحد الطرق الرئيسة بمدينة جدة، وقد فتحت الجهات الأمنية محضرًا بالواقعة، واستدعت الأمانة لاستلامه بحكم الاختصاص.
تفصيلاً؛ تلقت الجهات الأمنية بلاغًا يفيد بوجود شخص أمام أحد الكافيهات وبحوزته (أسد). وبعد انتقال دوريات الأمن تم ضبط الشخص ووجد "الأسد" داخل مركبته وتم إعداد محضر بالواقعة وطلب مندوب الأمانة للموقع لاستلام الأسد بحكم الاختصاص.
وأحيل المواطن إلى الشرطة لإكمال اللازم حيال ذلك.
وحذَّرت الهيئة السعودية للحياة الفطرية في وقت سابق من تربية الحيوانات المفترسة أو الاتجار بها، أو عرضها، مؤكدة أن ذلك يعد مخالفة للمادة الثالثة.
وأضافت أن من يقوم بتربية الحيوانات المفترسة محلية أو غير محلية بشكل غير نظامي، أو الاتجار بها، أو عرضها، يكون مخالفًا للأنظمة والتعليمات المعمول بها في السعودية.
كما دعت المواطنين والمقيمين إلى تقديم بلاغات إلى الجهات الأمنية عن أي معلومات حول المنازل أو الاستراحات التي تؤوَى أو تُربَّى فيها كائنات مفترسة ليتم التعامل معها بالشكل المناسب بالتنسيق مع الهيئة السعودية للحياة الفطرية، وذلك حرصًا من الهيئة على سلامة المواطنين والمقيمين في المقام الأول؛ نظرًا إلى أن تربية المفترسات تُعد تهديدًا لأمن وسلامة الجميع.
، دوريات أمن جدة تضبط مواطنًا يتجول بـ"أسد" في أحد الطرق الرئيسة ،
المصدر : الخليج 365
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