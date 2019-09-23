نفذت وزارة الداخلية اليوم الأحد حكم القتـل قصاصاً في إثيوبية قتلت طفلة سودانية بطعنها بسكين عدة مرات بمدينة جدة، فما تفاصيل وملابسات الجريمة؟ تعود تفاصيل هذه الحـادثة إلى أغسطس من العام 2014، عندما أقدمت الخادمة الإثيوبية وتدعى سكينة عبده براقو على قتـل الطفلة فاطمة حيدر (6 سنوات) وإصابة شقيقتها ريماس (7 سنوات)، بعد 24 ساعة فقط من تسلمها العمل لدى أسرتهم بحي عنيكش بجدة.
وروى والد الطفلة في تصريحات سابقة تفاصيل الجريمة المأساوية قائلاً: إنه كان أحضر الخادمة للعمل لديهم واتفق معها على جميع الأمور والراتب الذي ستتقاضاه، وفي اليوم التالي خرج مع زوجته التي تعمل طبيبة لتسلم عملها الجديد، وفي طريق عودتهما للمنزل قاما بشراء ملابس للخادمة إكراماً لها. وأضاف أنه وزوجته وصلا المنزل بعد العشاء ليتفاجآ بابنتهما الكبرى ريماس تبكي في الصالة والدم ينزف منها، فهرعا إلى الغرفة ليجدا ابنتهما الأخرى تسيل دماؤها وقد فارقت الحياة بعدما طعنتها الخادمة عدة طعنات في القلب والرقبة، وبجانبها الخادمة التي حاولت الانتحار بطعن نفسها. وألقت الجهات الأمنية حينها القبض على الخادمة، وجرت فصول محاكمتها حتى حُكم عليها بالقتـل قصاصاً ونُفذ فيها الحكم اليوم بمدينة جدة.
كانت هذه تفاصيل خبر بعد تنفيذ القصاص بحقها.. هذه تفاصيل قتل الخادمة الإثيوبية للطفلة فاطمة بجدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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