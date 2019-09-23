بيان سعودي هام بشأن التفجير الذي استهدف حافلة ركاب بمحافظة كربلاء

أعرب مصدر مسؤول بوزارة الخارجية عن إدانة المملكة العربية السعودية واستنكارها للتفجير الذي استهدف حافلة ركاب في محافظة كربلاء بجمهورية العراق وأدى إلى سقوط قتلى وجرحى. وقدم المصدر العزاء والمواساة لذوي الضحايا وللحكومة والشعب العراقي الشقيق، مع التمنيات بالشفاء العاجل للجرحى، مجددًا رفض المملكة القاطع للإرهاب بكافة أشكاله وصوره وأيا كان مصدره.

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