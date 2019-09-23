ماذا تعرف عن مؤسس أول شركة تجارية في المملكة ؟

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سلطت وزارة التجارة والاستثمار الضوء على مؤسس أول شركة تجارية في المملكة عام 1286هـ، حيث سُجلت في عهد الدولة السعودية بالسجل التجاري رقم (1).
وأوضحت التجارة أن مؤسس أول شركة هو زينل بن علي رضا، الذي ولد في 1845م، وتوفي عام 1929م، وهو يعد عميدًا لبيوت جدة التجارية، وبدأ تجارته باستيراد الأقمشة والمواد الغذائية من الهند، كما عمل في تجارة اللؤلؤ.
وأسس زينل أول شركة تجارية في جدة عام 1286هـ، حيث أسس مع أخيه الحاج عبدالله البيت التجاري الأول في جدة، وكان عمره آنذاك 21 عامًا، كما أنه أول من أسس فروعًا للتموين وإرسال البضائع ومخاطبة الشركات العالمية.
ويعد زينل بن علي رضا من أوائل التجار الذين نجحوا في استخلاص توكيلات البواخر الواردة إلى جدة من بيوت أوروبية.
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