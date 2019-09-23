تحذير طبي من علاج للربو يؤدي إلى الانتحار

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أبلغت السلطات البريطانية الأطباء في البلاد، بضرورة تحذير المرضى من دواء “مونتيلوكاست” الذي يستخدم في علاج الربو وذلك بعد ظهور آثار جانبية “مدمرة” له.

وقالت “ديلي ميل” البريطانية، إن التحذير الذي أصدرته وكالة تنظيم الأدوية ومنتجات الرعاية الصحية ببريطانيا، إلى ضرورة إبلاغ المرضى بأن الدواء “يترك آثارا سلبية على أعصاب الإنسان، تتمثل في الهلوسة واستحضار الأفكار ذات الطابع الانتحاري”.

ويؤكد التحذير أن على الأطباء “اتخاذ قرار صرف الدواء للمرضى بعناية، بحيث يوازنون بين فوائد العلاج السريعة ومخاطر الاستمرار فيه”.

