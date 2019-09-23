مواطن ينحر والده بسلاح أبيض في مكة

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شهدت العاصمة المقدسة صباح أمس الأحد، قيام ” مواطن ” في العقد الرابع من عمره بنحر والده بسلاح أبيض، بحي شرائع المجاهدين في مكة المكرمة.
وتفصيلآ، تعرض أحد الآباء لـ ” القتل ” على يد أحد أبنائه، والذي كان في حالة غير طبيعية.
وألقت الجهات الأمنية القبض على ” الابن ” الجاني دون أي مقاومة، وسلمت القضية بكاملها لقسم الشرائع لإتخاذ الإجراءات النظامية والعقوبات اللازمة تجاه الجاني.
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