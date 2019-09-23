عائلة يوسف القططي: عذب طفلته لكسب التعاطف وإيجاد عمل

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وصفت عائلة يوسف القططي المُقيم بالمملكة والمتهم بتعذيب طفلته ما فعله بالإجرام.
وطالبت عائلة القططي الجميع باستنكار تصرفه؛ مؤكدين أن هذا الفيديو فضيحة للعائلة.
وقال كبير العائبة زهير القططي في تصريحات إذاعية، إن يوسف قام بتصرفه هذا منذ 4 سنوات عندما كان عاطلًا؛ ظنًا منه أنه قد يكسب تعاطف الناس ويساعدوه لإيجاد عمل بالمملكة.
ووصف زهير تصرف يوسف بالهمجي، بعد أن انتشر الفيديو بشكل واسع أمس.
وهز الفيديو أركان الوطن العربي لوحشيته، حيث تدخل نجوم العرب وطالبوا بتوقيع أشد عقوبة على هذا الأب الهمجي الذي يصفع ابنته لتعليمها المشي غصبًا.
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