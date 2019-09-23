اليوم الوطني / مكتب وكالة الأنباء السعودية ببيروت يشارك باليوم الوطني



بيروت 23 محرم 1441 هـ الموافق 22 سبتمبر 2019 م واس

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وضمّ المعرض صورًا تاريخية نادرة تحكي عمق العلاقات الأخوية بين قيادات المملكة ولبنان على امتداد عقود من الزمن .

كما قدم مكتب الوكالة - لزائري المعرض من شخصيات سياسية وعلماء دين ومواطنين الذين أبدوا إعجابهم بمضمون المعرض - نسخًا من القرآن الكريم وكتبًا ذات طابع اقتصادي، تسلّط الضوء على "رؤية المملكة ٢٠٣٠"، إلى جانب منشورات تعريفية عن إنجازات "واس" والتطورات التقنية والفنية التي توفرها على مختلف الصعد .

// انتهى //

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بيروت 23 محرم 1441 هـ الموافق 22 سبتمبر 2019 م واسشارك مكتب وكالة الأنباء السعودية في بيروت بالحفل الذي نظمته سفارة المملكة لدى لبنان اليوم بالعاصمة بيروت بمناسبة اليوم الوطني التاسع والثمانين، بمعرض صور فوتوغرافية.وضمّ المعرض صورًا تاريخية نادرة تحكي عمق العلاقات الأخوية بين قيادات المملكة ولبنان على امتداد عقود من الزمن .كما قدم مكتب الوكالة - لزائري المعرض من شخصيات سياسية وعلماء دين ومواطنين الذين أبدوا إعجابهم بمضمون المعرض - نسخًا من القرآن الكريم وكتبًا ذات طابع اقتصادي، تسلّط الضوء على "رؤية المملكة ٢٠٣٠"، إلى جانب منشورات تعريفية عن إنجازات "واس" والتطورات التقنية والفنية التي توفرها على مختلف الصعد .// انتهى //04:33ت م0285

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