شكرا لقرائتكم خبر عن «الترفيه» توضّح سبب اشتعال منصة إطلاق الألعاب النارية بالرياض والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض)

أوضحت الهيئة العامة للترفيه في بيان نشرته على حسابها الرسمي على تويتر حول مقطع الفيديو المتداول بتاريخ 23 محرم 1441 هـ الموافق 22 سبتمبر 2019، والذي يظهر حدوث اشتعال في إحدى منصات إطلاق الألعاب النارية بالقرب من استاذ الملك فهد الدولي بالرياض، حيث أكدت الهيئة أنه بناءً على التحقيقات التي تم إجراءها فور وقوع الحادثة بالتعاون مع الجهات الأمنية تبين حدوث خلل فني وقع في مرحلة الإطلاق، نتج عن ذلك إصابة طفيفة لطفلة وتمت معالجتها في الحال من قبل فرق الهلال الأحمر المتواجدة بالموقع، ولم ينتج عن ذلك أي أضرار أخرى.

وجددت الهيئة العامة للترفيه دعوتها للجميع إلى ضرورة الالتزام بتعليمات السلامة والابتعاد عن منصات إطلاق الألعاب النارية حفاظاً على سلامتهم.