شكرا لقرائتكم خبر عن النائب العام: العالم مذهول من قوتنا الاقتصادية والعسكرية والسياسية والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض) سعود المعجب

أكد النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب، أن «العالم اليوم وهو يرى بلادنا تنعم بالعزة والكرامة والاستقرار في مكان تحفه الأخطار من كل جانب، يقف مذهولاً مما وصل إليه وطننا من قوة اقتصادية وعسكرية وسياسية تحت قيادة لها نظرة ثاقبة ثبتت في وقت الشدائد ودافعت بكل بسالة عن حياض هذا الوطن المعطاء وهبَّت لنصرة المظلوم ونجدة الجار الذي استنجد بها مستعينة بذلك بعد الله بشعبها وجنودها البواسل».

وأكد أن الوطن «لا تفيه الكلمات حقه ولا فضائله، فيه ننهل من العبر والدروس عن السيرة العطرة للقائد الفذ جلالة الملك عبدالعزيز آل سعود -رحمه الله- الذي استطاع بإيمانه ونفاذ بصيرته أن يضع القواعد الراسخة لوطننا الحبيب وصولاً إلى عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد، اللذين سارا على هذا النهج واستكملا حمل الأمانة وأداء هذه الرسالة محدثين أكبر عملية تنمية وتحديث لجميع مناحي الحياة في بلدنا».