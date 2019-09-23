شكرا لقرائتكم خبر عن جلطة تدخل الحذيفي المستشفى والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عبدالهادي الصويان (المدينة المنورة)

تعرض إمام وخطيب المسجد النبوي الشريف الشيخ الدكتور علي بن عبدالرحمن الحذيفي مساء أمس لجلطة، نُقل على إثرها إلى مستشفى الملك فهد لتلقي العلاج. وكشفت مصادر "الخليج 365" أنه تعرض للوعكة ونقل إلى المستشفى وحالته مستقرة.

ويعد الشيخ الحذيفي البالغ من العمر 75 عاماً من أقدم أئمة المسجد النبوي، حيث عُيِّن إماماً وخطيباً لمسجد قباء لفترات متفاوتة قبل أن يتم تعيينه إماماً وخطيباً للمسجد النبوي الشريف في عام 1399هـ حتى عام 1401هـ ثم عُيِّن إماماً وخطيباً للمسجد الحرام في عام 1401هـ، ليتم تعيينه أخيراً في المسجد النبوي منذ عام 1402هـ وحتى الآن.