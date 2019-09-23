جدة تستعد لليوم الوطني بـ 3000 راية

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جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة) أنهت أمانة محافظة جدة استعدادها للاحتفال باليوم الوطني الـ89 للمملكة «همة حتى القمة»، وتزينت شوارع وميادين عروس البحر الأحمر بالأعلام الوطنية التي بلغت 3000 علم. وأوضحت أمانة المحافظة أنه جرى الانتهاء من ترتيبات مظاهر الاحتفال عن طريق تزيين الميادين العامة ومدخل جدة بالعديد من الصور واللافتات كميدان البيعة، وميدان الملك عبدالله بن عبدالعزيز الذي يحمل أطول سارية علم في العالم، وميدان التحلية وميدان الكرة الأرضية.

أنهت أمانة محافظة جدة استعدادها للاحتفال باليوم الوطني الـ89 للمملكة «همة حتى القمة»، وتزينت شوارع وميادين عروس البحر الأحمر بالأعلام الوطنية التي بلغت 3000 علم. وأوضحت أمانة المحافظة أنه جرى الانتهاء من ترتيبات مظاهر الاحتفال عن طريق تزيين الميادين العامة ومدخل جدة بالعديد من الصور واللافتات كميدان البيعة، وميدان الملك عبدالله بن عبدالعزيز الذي يحمل أطول سارية علم في العالم، وميدان التحلية وميدان الكرة الأرضية.

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