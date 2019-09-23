شكرا لقرائتكم خبر عن خادم الحرمين يتلقى برقيات تهانٍ باليوم الوطني من قادة الدول والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (أبوظبي، الكويت، مسقط)

تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، العديد من برقيات التهاني، من قادة الدول الشقيقة بمناسبة اليوم الوطني الـ89 للمملكة.

وأعرب سلطان عمان السلطان قابوس بن سعيد، في برقيته عن تهانيه الخالصة لأخيه خادم الحرمين الشريفين وتمنياته الصادقة له بموفور الصحة والعافية، سائلًا الله تعالى أن يعيد عليه -أيده الله- هذه المناسبة وقد تحقق المزيد مما يصبو إليه الشعب السعودي الشقيق من تقدم ورقي وازدهار.

وأعرب ملك البحرين الملك حمد بن عيسى آل خليفة، في برقيته، عن أطيب تهانيه وتمنياته لخادم الحرمين الشريفين بموفور الصحة والسعادة والعمر المديد ولشعب السعودية بالمزيد من التقدم والازدهار في ظل قيادته الحكيمة.

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وأشاد أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، في برقيته بما تشهده المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز من نهضة تنموية بارزة وإنجازات حضارية شملت مختلف المجالات عززت من المكانة الإقليمية والدولية الرفيعة التي تتبوؤها، سائلاً المولى تعالى أن يديم على أخيه خادم الحرمين الشريفين موفور الصحة وتمام العافية وأن يحقق للمملكة وشعبها الكريم المزيد من الرقي والازدهار في ظل قيادته الحكيمة.

ونوه أمير الكويت بعمق أواصر العلاقات التاريخية الوطيدة والراسخة وعلى عرى الروابط الأخوية التي تجمع القيادتين والشعبين الشقيقين.

كما أشاد كل من نائب أمير دولة الكويت وولي العهد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح ورئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح، في برقيتي تهنئة مماثلتين، بالعلاقات التاريخية الراسخة التي تجمع البلدين والشعبين الشقيقين وبما حققته المملكة من إنجازات تنموية شملت كافة الميادين.

كما تلقى خادم الحرمين الشريفين، برقيات تهنئة من أخيه رئيس الإمارات العربية المتحدة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، ونائب رئيس الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان.