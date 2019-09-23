شكرا لقرائتكم خبر عن ولي العهد يتلقى التهاني من رئيس الإمارات ونائبه وولي عهد أبوظبي والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (أبوظبي) تلقى ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير تلقى ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، برقيات تهان من رئيس الإمارات الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان بمناسبة اليوم الوطني الـ 89 للمملكة. كما تلقى ولي العهد برقيتي تهنئة مماثلتين من نائب رئيس الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان.



Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر ولي العهد يتلقى التهاني من رئيس الإمارات ونائبه وولي عهد أبوظبي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عكاظ وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.