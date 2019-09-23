شكرا لقرائتكم خبر عن في برقيتين للملك وولي العهد.. الرئيس اليمني: نعتز بتضحيات المملكة.. أياديكم بيضاء تجاه الجميع والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض)

تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، برقيتي تهنئة من أخيهما رئيس اليمن عبدربه منصور هادي، بمناسبة اليوم الوطني الـ89 للمملكة.

وأشاد في برقيتيه بالجهود الكبيرة التي تقدمها السعودية لبلاده في مختلف المراحل والظروف، وعلى مختلف المستويات والصعد وفي هذه المرحلة الراهنة، كما كانت كذلك على الدوام من خلال أوجه الدعم المختلفة للشعب اليمني، في إطار قيادتها لتحالف دعم الشرعية في اليمن.

وقال: «وقبل هذا وذاك نعبر عن اعتزازنا للتضحيات الجسيمة التي قدمتها المملكة لليمن أرضاً وإنساناً لتجسيد واحدية الهوية والهدف والمصير المشترك»، معرباً عن موقف بلاده الذي لا يتزحزح كداعم وحليف للمملكة في وجه التحديات والتربصات التي تحاول عبثاً الأيادي الإيرانية وأدواتها المارقة من تعكير صفو واستقرار أمن المملكة.

وأكد الرئيس اليمني مكانة السعودية وما تمثله من قيمة للعالم العربي والإسلامي من خلال إسهاماتها وأياديها البيضاء تجاه الجميع، معرباً باسمه وباسم حكومة وشعب الجمهورية اليمنية عن أحر التهاني وأطيب التمنيات لخادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين، والشعب السعودي الشقيق بمناسبة اليوم الوطني، متمنياً لهما موفور الصحة والسعادة.