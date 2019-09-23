عبدالإله بن عبدالعزيز: الحكمة السعودية ثابتة رغم المتغيرات

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جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الدمام)رفع المستشار الخاص لخادم الحرمين الشريفين الأمير عبدالإله بن عبدالعزيز آل سعود، أسمى آيات التهاني والتبريكات لمقام خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين -حفظهما الله- والشعب السعودي النبيل بمناسبة اليوم الوطني التاسع والثمانين للمملكة.
وقال في كلمة بهذه المناسبة «نحتفل اليوم بيومنا الوطني في ظل قيادة رشيدة تسير في طريق الخير والنماء للوطن والمواطن مقرونة بالحكمة والحزم والعزم لنصرة القضايا العربية والإسلامية من منطلق واجبها العربي والإسلامي وقد أثبتت السياسة السعودية حكمتها وسدادها وحزمها في ظل متغيرات متسارعة تشهدها المنطقة».
وأضاف، نحتفل قيادة وشعباً بهذه المناسبة العظيمة في يوم الوطن التاسع والثمانين الذي يصادف الثالث والعشرين من سبتمبر من كل عام لنقف شاهدين على صروح البناء ومتعاهدين على طموح النماء متذكرين تاريخ التأسيس وملاحم المجد التي وصل بها وطننا إلى مصاف الدول المتقدمة في العالم فمنذ 89 عاما والإنجازات تملأ سجلات الشرف والإضاءات تنير دروب التشريف وعهداً وراء عهد وأبناء المؤسس البررة الذين حملوا لواء القيادة من بعده يصنعون الأمجاد بنتائج السداد في كل محافل النماء والانتماء في خدمة الإسلام والمسلمين وفي صناعة التنمية.
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