شكرا لقرائتكم خبر عن صناعة السلام.. من هنا والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - الأمير د. حسام بن سعود بن عبدالعزيز *

نشاهد اليوم تلك المسيرة الحكيمة برؤية طموحة ونقلة نوعية تمثلت في رؤية 2030 عبر اقتصاد وطني شامل ومستدام لمستقبل مشرق، فالنهضة الوطنية الشاملة التي يقودها خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين، حفظهما الله، يستشعرها كل مواطن ومقيم يعيش في هذا الكيان الغالي.

المملكة لم تحد عن التزامها بالقضايا العربية والإسلامية، كانت ولا تزال سنداً لتلك القضايا بسياسة خارجية رزينة، جعلت من الرياض ومكة المكرمة دائرتين مهمتين من دوائر صنع القرار الدولي، وكانت المملكة دائماً مشاركاً مؤثراً في القضايا الدولية وحفظ الأمن والسلام العالمي عبر عقلانية التعامل مع محيطها الدولي والإقليمي. اسم المملكة أصبح عالياً في كافة المحافل والميادين والقلب الذي ينبض بالحب والسلام والإيمان، وستبقى كما أرادها رب العزة والجلال مناراً للهدى والنور المبين.

* أمير منطقة الباحة