محمد بن مسعود - الدمام - وضع محرك البحث قوقل العلم السعودي على موقع التصفح كمشاركة في الإحتفال بالذكرى 89 على تأسيس المملكة العربية السعودية على يد المغفور له الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود حيث يبرز للمتصفح أن اليوم الأثنين الثالث والعشرين من سبتمبر هو اليوم الوطني للمملكة العربية السعودية

23 سبتمبر 2019 - 24 محرّم 1441 03:26 AM Advertisements "قوقل" يبرز علم المملكة كمشاركة باليوم الوطني "قوقل" يبرز علم المملكة كمشاركة باليوم الوطني وضع محرك البحث قوقل العلم السعودي على موقع التصفح كمشاركة في الإحتفال بالذكرى 89 على تأسيس المملكة العربية السعودية على يد المغفور له الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود حيث يبرز للمتصفح أن اليوم الأثنين الثالث والعشرين من سبتمبر هو اليوم الوطني للمملكة العربية السعودية

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