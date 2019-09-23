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تزامنًا مع يوم الوطن الـ٨٩، استعرضت "الجمارك السعودية" بعضًا من جهودها في منافذ المملكة خلال ١٢ شهرًا فقط، ما بين لغة أرقام مخيفة ونتائج مثلجة للصدر.
وقالت أولاً إنها تبذل كل جهدها لتكون درعًا لوطننا الغالي، مستعرضةً في سلسلة أرقام بعضًا من مضبوطاتها في آخر ١٢ شهرًا فقط، وتحت شعار #ارقد_وآمن.
وأعلنت "الجمارك" عن إحصائية مخيفة ونتائج مشرّفة قالت فيها؛ إنها أحبطت تهريب ٧٧ مليون حبة من الحبوب المخدرة في مختلف منافذ المملكة بالتعاون مع الجهات المختصة.
وقالت أيضًا؛ إنها ضبطت مليونًا ونصف مليون حبّة من الأدوية غير المصرح بها في مختلف منافذ المملكة. بالإضافة إلى ضبط ثلاثة ملايين عملة نقدية مزوّرة "ريال" سعودي و"دولار" أمريكي في مختلف منافذ المملكة.
23 سبتمبر 2019 - 24 محرّم 1441 03:22 AM
تزامنًا مع يوم الوطن.. واستعرضتها بالأرقام وتحت شعار #ارقد_وآمن"الجمارك" تُحبط تهريب 77 مليون حبّة مخدرة و3 ملايين عملة مزوّرة
تزامنًا مع يوم الوطن الـ٨٩، استعرضت "الجمارك السعودية" بعضًا من جهودها في منافذ المملكة خلال ١٢ شهرًا فقط، ما بين لغة أرقام مخيفة ونتائج مثلجة للصدر.
وقالت أولاً إنها تبذل كل جهدها لتكون درعًا لوطننا الغالي، مستعرضةً في سلسلة أرقام بعضًا من مضبوطاتها في آخر ١٢ شهرًا فقط، وتحت شعار #ارقد_وآمن.
وأعلنت "الجمارك" عن إحصائية مخيفة ونتائج مشرّفة قالت فيها؛ إنها أحبطت تهريب ٧٧ مليون حبة من الحبوب المخدرة في مختلف منافذ المملكة بالتعاون مع الجهات المختصة.
وقالت أيضًا؛ إنها ضبطت مليونًا ونصف مليون حبّة من الأدوية غير المصرح بها في مختلف منافذ المملكة. بالإضافة إلى ضبط ثلاثة ملايين عملة نقدية مزوّرة "ريال" سعودي و"دولار" أمريكي في مختلف منافذ المملكة.
، "الجمارك" تُحبط تهريب 77 مليون حبّة مخدرة و3 ملايين عملة مزوّرة ،
المصدر : الخليج 365
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