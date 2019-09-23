أناشيد وأهازيج في مسيرة عسير

2019-09-23

متابعات الخليج 365- فهد القحطاني- أبها

وثقت “متابعات الخليج 365” مشاركة أهالي المحافظات ومراكزها التابعة لإمارة عسير، في مسيرة الاحتفال باليوم الوطني الـ89 للمملكة.

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وشارك في المسيرة جموع غفيرة من الأهالي الذين حضروا من جميع المحافظات والمراكز من أجل هذه المناسبة، حث عبروا عن سعادتهم وفرحتهم وولائهم لقيادتهم الرشيدة ولحكومتهم وشعبهم.

وقدم الأهالي عددًا من الأناشيد والأهازيج الشعبية خلال المسيرة التي انطلقت أمس الأحد من دوار الملك فيصل.