- 1/4
- 2/4
- 3/4
- 4/4
شكرا لقرائتكم أناشيد وأهازيج في مسيرة عسير ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
أناشيد وأهازيج في مسيرة عسير
متابعات الخليج 365- فهد القحطاني- أبها
وثقت “متابعات الخليج 365” مشاركة أهالي المحافظات ومراكزها التابعة لإمارة عسير، في مسيرة الاحتفال باليوم الوطني الـ89 للمملكة.
وشارك في المسيرة جموع غفيرة من الأهالي الذين حضروا من جميع المحافظات والمراكز من أجل هذه المناسبة، حث عبروا عن سعادتهم وفرحتهم وولائهم لقيادتهم الرشيدة ولحكومتهم وشعبهم.
وقدم الأهالي عددًا من الأناشيد والأهازيج الشعبية خلال المسيرة التي انطلقت أمس الأحد من دوار الملك فيصل.
كانت هذه تفاصيل خبر أناشيد وأهازيج في مسيرة عسير لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.