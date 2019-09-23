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فرنسا: الهجوم على أرامكو نقطة تحول في المنطقة
متابعات الخليج 365 - الرياض
أكد وزير الخارجية الفرنسي، جان إيف لو دريان، أمس الأحد، أن الهجوم على معملي النفط في المملكة نقطة تحوّل في المنطقة.
وأضاف لو دريان، في حديث للصحفيين من نيويورك، أن هدفه الرئيسي في اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة هو تخفيف حدة التوتر بين الولايات المتحدة وإيران.
وأوضح الوزير أن اللقاء بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الإيراني ذ﷼ذ روحاني “ليس هو الأولوية الأولى.. لكن الأولوية هي بحث خفض التصعيد مع مختلف الجهات الفاعلة”، بحسب “العربية”.
وكان ترامب قال: إنه لا خطط لديه للقاء مسؤولين إيرانيين في الجمعية العامة للأمم المتحدة، بعد أنباء ترددت عن إمكانية عقد لقاء على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك هذا الأسبوع.
وأرسلت فرنسا سابقًا خبراء للمشاركة في التحقيقات في الهجوم على معملي النفط التابعتين لشركة أرامكو في بقيق وهجرة خريص.
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