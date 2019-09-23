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2019-09-23 شرورة تتزين بالأخضر والأعلام متابعات الخليج 365 - واس Advertisements ازدانت شوارع وطرقات وميادين محافظة شرورة بالأعلام وصور القيادة الرشيدة والإضاءات الخضراء، احتفالاً باليوم الوطني الـ89 للمملكة.

وتشهد مدينة نجران ومختلف محافظات ومراكز المنطقة مظاهر احتفالية للتعبير عن مشاعر الحب والانتماء الصادق لهذا الوطن الغالي في عدد من المواقع في المنطقة والمحافظات التابعة لها التي تعكس ابتهاج المواطنين بهذه المناسبة الغالية على قلوب الجميع.







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