، "الباز" لـ"الخليج 365": فعاليات المتحف الوطني أُقيمت بسواعد سعودية في عرس المملكة ،

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شارك عدد من الفنانات والفنانين التشكيليين بلوحات فنية، رُسمت بألوان وطنية، في فعاليات "همة المتحف الوطني" التي تقيمها الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بمناسبة اليوم الوطني الـ89 "همة حتى القمة".
وتفصيلاً، قال خالد الباز مدير التنظيم لـ"الخليج 365": كل الشكر والتقدير للمتحف الوطني؛ فاليوم نعيش فرحة كبيرة، فرحة وطن، الكل يسهم فيها. ونتكلم اليوم عن المتحف الوطني ضمن رؤية برنامج التحول الوطني، ورؤية 2030 الذي يهتم بالسياحة والتراث، ونواكب هذا التطور بأيدي سواعدنا من نساء وشباب وأطفال.
وتابع: حاولنا أن نقدم فعاليات مختلفة بوجود عدد من الفنانات بالفن التشكيلي والفنون الجميلة، وتقديم استعراضات وأوبريت وعروض مرئية، خاصة عن الوطن، وتقديم الفلكلور الشعبي من خلال فرق شعبية. كما خصصنا مسابقة للأزياء الشعبية للأطفال، وتم اختيار الفائز عن طريق لجنة مختصة.
وأضاف: اليوم الجميع فائز بلغة الوطن، ونشكر إدارة "مواسم" لما تقدمه من جهود كبيرة في كل مناطق السعودية، وتقديم نماذج نفتخر بها.. وسعدنا كثيرًا بعدد الزوار بالمتحف الوطني الذي يعتبر ثروة وطنية لاكتشاف بعض القطع الأثرية المهمة في هذا الوطن.
من جهة أخرى، أوضح عادل الزهراني، مدير البرامج والفعاليات، أن اليوم يبدأ بمسيرة مع الأطفال والفرقة الشعبية، وسيكون هناك جولة داخل المتحف الوطني، يُردَّد فيها الأغاني الوطنية، ثم العودة إلى المسرح، وإقامة العروض الشعبية، وتقديم عروض وطنية، إضافة إلى تقديم عروض أخرى في بهو المتحف.
وقالت الفنانة التشكيلية البندري: هذه المشاركة الأولى لي في المتحف الوطني. وأقدم لوحات تشكيلية عن طريق الخط، وأرسم الصورة بالخط، وأكوّن لوحة تشكيلية جميلة، تحمل جُملاً على شكل صورة. وسعيدة بمشاركتي بهذا المعرض، وتقديم لوحاتي للزوار.. وكل عام والوطن والجميع بخير.
وقد تم عرض عدد من الأفلام الوطنية، وتقديم تذاكر مجانية للزوار لزيارة المتحف الوطني، والتعرف على أهم القطع الأثرية الموجودة في المتحف.
وفي نهاية الفعالية تم السحب على جوائز، وتوزيعها على الرابحين.
"الباز" لـ"الخليج 365": فعاليات المتحف الوطني أُقيمت بسواعد سعودية في عرس المملكةخلود غنام الخليج 365 2019-09-23
شارك عدد من الفنانات والفنانين التشكيليين بلوحات فنية، رُسمت بألوان وطنية، في فعاليات "همة المتحف الوطني" التي تقيمها الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بمناسبة اليوم الوطني الـ89 "همة حتى القمة".
وتفصيلاً، قال خالد الباز مدير التنظيم لـ"الخليج 365": كل الشكر والتقدير للمتحف الوطني؛ فاليوم نعيش فرحة كبيرة، فرحة وطن، الكل يسهم فيها. ونتكلم اليوم عن المتحف الوطني ضمن رؤية برنامج التحول الوطني، ورؤية 2030 الذي يهتم بالسياحة والتراث، ونواكب هذا التطور بأيدي سواعدنا من نساء وشباب وأطفال.
وتابع: حاولنا أن نقدم فعاليات مختلفة بوجود عدد من الفنانات بالفن التشكيلي والفنون الجميلة، وتقديم استعراضات وأوبريت وعروض مرئية، خاصة عن الوطن، وتقديم الفلكلور الشعبي من خلال فرق شعبية. كما خصصنا مسابقة للأزياء الشعبية للأطفال، وتم اختيار الفائز عن طريق لجنة مختصة.
وأضاف: اليوم الجميع فائز بلغة الوطن، ونشكر إدارة "مواسم" لما تقدمه من جهود كبيرة في كل مناطق السعودية، وتقديم نماذج نفتخر بها.. وسعدنا كثيرًا بعدد الزوار بالمتحف الوطني الذي يعتبر ثروة وطنية لاكتشاف بعض القطع الأثرية المهمة في هذا الوطن.
من جهة أخرى، أوضح عادل الزهراني، مدير البرامج والفعاليات، أن اليوم يبدأ بمسيرة مع الأطفال والفرقة الشعبية، وسيكون هناك جولة داخل المتحف الوطني، يُردَّد فيها الأغاني الوطنية، ثم العودة إلى المسرح، وإقامة العروض الشعبية، وتقديم عروض وطنية، إضافة إلى تقديم عروض أخرى في بهو المتحف.
وقالت الفنانة التشكيلية البندري: هذه المشاركة الأولى لي في المتحف الوطني. وأقدم لوحات تشكيلية عن طريق الخط، وأرسم الصورة بالخط، وأكوّن لوحة تشكيلية جميلة، تحمل جُملاً على شكل صورة. وسعيدة بمشاركتي بهذا المعرض، وتقديم لوحاتي للزوار.. وكل عام والوطن والجميع بخير.
وقد تم عرض عدد من الأفلام الوطنية، وتقديم تذاكر مجانية للزوار لزيارة المتحف الوطني، والتعرف على أهم القطع الأثرية الموجودة في المتحف.
وفي نهاية الفعالية تم السحب على جوائز، وتوزيعها على الرابحين.
23 سبتمبر 2019 - 24 محرّم 1441
01:13 AM
أقامته هيئة السياحة والتراث.. وشمل لوحات تشكيلية بألوان وعروض شعبية
شارك عدد من الفنانات والفنانين التشكيليين بلوحات فنية، رُسمت بألوان وطنية، في فعاليات "همة المتحف الوطني" التي تقيمها الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بمناسبة اليوم الوطني الـ89 "همة حتى القمة".
وتفصيلاً، قال خالد الباز مدير التنظيم لـ"الخليج 365": كل الشكر والتقدير للمتحف الوطني؛ فاليوم نعيش فرحة كبيرة، فرحة وطن، الكل يسهم فيها. ونتكلم اليوم عن المتحف الوطني ضمن رؤية برنامج التحول الوطني، ورؤية 2030 الذي يهتم بالسياحة والتراث، ونواكب هذا التطور بأيدي سواعدنا من نساء وشباب وأطفال.
وتابع: حاولنا أن نقدم فعاليات مختلفة بوجود عدد من الفنانات بالفن التشكيلي والفنون الجميلة، وتقديم استعراضات وأوبريت وعروض مرئية، خاصة عن الوطن، وتقديم الفلكلور الشعبي من خلال فرق شعبية. كما خصصنا مسابقة للأزياء الشعبية للأطفال، وتم اختيار الفائز عن طريق لجنة مختصة.
وأضاف: اليوم الجميع فائز بلغة الوطن، ونشكر إدارة "مواسم" لما تقدمه من جهود كبيرة في كل مناطق السعودية، وتقديم نماذج نفتخر بها.. وسعدنا كثيرًا بعدد الزوار بالمتحف الوطني الذي يعتبر ثروة وطنية لاكتشاف بعض القطع الأثرية المهمة في هذا الوطن.
من جهة أخرى، أوضح عادل الزهراني، مدير البرامج والفعاليات، أن اليوم يبدأ بمسيرة مع الأطفال والفرقة الشعبية، وسيكون هناك جولة داخل المتحف الوطني، يُردَّد فيها الأغاني الوطنية، ثم العودة إلى المسرح، وإقامة العروض الشعبية، وتقديم عروض وطنية، إضافة إلى تقديم عروض أخرى في بهو المتحف.
وقالت الفنانة التشكيلية البندري: هذه المشاركة الأولى لي في المتحف الوطني. وأقدم لوحات تشكيلية عن طريق الخط، وأرسم الصورة بالخط، وأكوّن لوحة تشكيلية جميلة، تحمل جُملاً على شكل صورة. وسعيدة بمشاركتي بهذا المعرض، وتقديم لوحاتي للزوار.. وكل عام والوطن والجميع بخير.
وقد تم عرض عدد من الأفلام الوطنية، وتقديم تذاكر مجانية للزوار لزيارة المتحف الوطني، والتعرف على أهم القطع الأثرية الموجودة في المتحف.
وفي نهاية الفعالية تم السحب على جوائز، وتوزيعها على الرابحين.
، "الباز" لـ"الخليج 365": فعاليات المتحف الوطني أُقيمت بسواعد سعودية في عرس المملكة ،
المصدر : الخليج 365
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كانت هذه تفاصيل خبر "الباز" لـ"الخليج 365": فعاليات المتحف الوطني أُقيمت بسواعد سعودية في عرس المملكة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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