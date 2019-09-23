، بالصور.. محافظة خباش تحتفل باليوم الوطني الـ 89 ،

- 1/11
- 2/11
- 3/11
- 4/11
- 5/11
- 6/11
- 7/11
- 8/11
- 9/11
- 10/11
- 11/11
أقامت محافظة خباش، مساء أمس الاحتفال باليوم الوطني 89 في الساحة التي تم تخصيصها لذلك الاحتفال الكبير.
بدأ الاحتفال بمسيرة انطلقت من مقر المحافظة وحتى المكان المخصص للاحتفال.
وفي كلمته بتلك المناسبة، هنأ محافظ خباش طلال بن درزي العردان، حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمين والأسرة المالكة والشعب السعودي الكريم.
وتطرق "العردان" إلى تاريخ توحيد البلاد الغالية، بلاد التوحيد، على يد المغفور له الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن -رحمه الله- الذي أعلى كلمة الحق.
بعد ذلك، توالت فقرات الحفل بعدد من القصائد الشعرية لعدد من الشعراء، وتلاها أوبريت وطني، قدمه الفنان محمد الشادي.
وتوالت فقرات الحفل بعدد من الألوان الشعبية التي تعبر عن الفرحة والولاء للوطن.
وعاشت محافظة خباش ليلة وطنية رسم فيها أهالي المحافظة رسائل الحب والانتماء والولاء لهذا الوطن وقادته.
وتنوعت الفعاليات من عصر أمس وحتى وقت متأخر من الليل، وتم توزيع آلاف من الهدايا التذكارية والأوشحة الوطنية والأعلام السعودية في الطرق الرئيسة بالمحافظة، وأصبحت سماء المحافظة مضيئة بألوان شعار الوطن من خلال فريق إضاءة متخصص، فامتزج اللونان الأبيض والأخضر في السماء، مع أصوات الأناشيد والشيلات الوطنية، وهتافات الجمهور.
بالصور.. محافظة خباش تحتفل باليوم الوطني الـ 89هادي آل كليب الخليج 365 2019-09-23
أقامت محافظة خباش، مساء أمس الاحتفال باليوم الوطني 89 في الساحة التي تم تخصيصها لذلك الاحتفال الكبير.
بدأ الاحتفال بمسيرة انطلقت من مقر المحافظة وحتى المكان المخصص للاحتفال.
وفي كلمته بتلك المناسبة، هنأ محافظ خباش طلال بن درزي العردان، حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمين والأسرة المالكة والشعب السعودي الكريم.
وتطرق "العردان" إلى تاريخ توحيد البلاد الغالية، بلاد التوحيد، على يد المغفور له الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن -رحمه الله- الذي أعلى كلمة الحق.
بعد ذلك، توالت فقرات الحفل بعدد من القصائد الشعرية لعدد من الشعراء، وتلاها أوبريت وطني، قدمه الفنان محمد الشادي.
وتوالت فقرات الحفل بعدد من الألوان الشعبية التي تعبر عن الفرحة والولاء للوطن.
وعاشت محافظة خباش ليلة وطنية رسم فيها أهالي المحافظة رسائل الحب والانتماء والولاء لهذا الوطن وقادته.
وتنوعت الفعاليات من عصر أمس وحتى وقت متأخر من الليل، وتم توزيع آلاف من الهدايا التذكارية والأوشحة الوطنية والأعلام السعودية في الطرق الرئيسة بالمحافظة، وأصبحت سماء المحافظة مضيئة بألوان شعار الوطن من خلال فريق إضاءة متخصص، فامتزج اللونان الأبيض والأخضر في السماء، مع أصوات الأناشيد والشيلات الوطنية، وهتافات الجمهور.
23 سبتمبر 2019 - 24 محرّم 1441
01:09 AM
"العردان" هنأ القيادة الرشيدة والشعب بالمناسبة الكريمة
أقامت محافظة خباش، مساء أمس الاحتفال باليوم الوطني 89 في الساحة التي تم تخصيصها لذلك الاحتفال الكبير.
بدأ الاحتفال بمسيرة انطلقت من مقر المحافظة وحتى المكان المخصص للاحتفال.
وفي كلمته بتلك المناسبة، هنأ محافظ خباش طلال بن درزي العردان، حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمين والأسرة المالكة والشعب السعودي الكريم.
وتطرق "العردان" إلى تاريخ توحيد البلاد الغالية، بلاد التوحيد، على يد المغفور له الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن -رحمه الله- الذي أعلى كلمة الحق.
بعد ذلك، توالت فقرات الحفل بعدد من القصائد الشعرية لعدد من الشعراء، وتلاها أوبريت وطني، قدمه الفنان محمد الشادي.
وتوالت فقرات الحفل بعدد من الألوان الشعبية التي تعبر عن الفرحة والولاء للوطن.
وعاشت محافظة خباش ليلة وطنية رسم فيها أهالي المحافظة رسائل الحب والانتماء والولاء لهذا الوطن وقادته.
وتنوعت الفعاليات من عصر أمس وحتى وقت متأخر من الليل، وتم توزيع آلاف من الهدايا التذكارية والأوشحة الوطنية والأعلام السعودية في الطرق الرئيسة بالمحافظة، وأصبحت سماء المحافظة مضيئة بألوان شعار الوطن من خلال فريق إضاءة متخصص، فامتزج اللونان الأبيض والأخضر في السماء، مع أصوات الأناشيد والشيلات الوطنية، وهتافات الجمهور.
، بالصور.. محافظة خباش تحتفل باليوم الوطني الـ 89 ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر بالصور.. محافظة خباش تحتفل باليوم الوطني الـ 89 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.