“درة العروس”: فعالية اليوم الوطني مستمرة إلى السبت القادم -صور وفيديو

أقامت درة العروس احتفالات اليوم الوطني السعودي 89 «همة حتى القمة»، فعالية «شاطئ الدرة» وذلك يوم الخميس الموافق 19 سبتمبر. وأوضحت الدرة أن الفعالية مستمرة إلى يوم السبت القادم في فندق الدرة بيش.

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